Тисячу російських підручників знайшли в ліцеї деокупованого селища на Харківщині
На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
6 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне, де окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-2023 років за освітньою програмою РФ.
Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.
Як зазначили в прокуратурі, вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.
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