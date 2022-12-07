Тисячу російських підручників знайшли в ліцеї деокупованого селища на Харківщині

На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

6 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне, де окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-2023 років за освітньою програмою РФ.

Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.

Як зазначили в прокуратурі, вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

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