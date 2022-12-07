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Тисячу російських підручників знайшли в ліцеї деокупованого селища на Харківщині

підручники

На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

6 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне, де окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-2023 років за освітньою програмою РФ.

Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.

Як зазначили в прокуратурі, вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

Також дивіться: Понад 5 тисяч російських підручників вилучили правоохоронці у ліцеї визволеного Куп’янська. ФОТОрепортаж

Тисячу російських підручників знайшли в ліцеї деокупованого селища на Харківщині 01

Автор: 

підручники (94) Харківщина (6054) деокупація (950)


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Топ коментарі
+7
хто зрадник ріпоїд ??? хто розмінував Чоонгар у 2020-21 рр., що дало можливіть кацапам митьєво захопити Херсон, Бердянськ, Мелітополь, оточити Маріуполь, дійти до Бучі, Гостомеля, Ірпеня, тощо ??? Хто замість будувати Нептуни, Громи2, Верби, Стугни, Корсари, Богданни, тощо, розвивати ЗСУ, тупо 2.5 роки закатував гроші в асфальт, і при цьому безбожно крав ???



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07.12.2022 11:33
+6
на растопку печей пойдет
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07.12.2022 11:23
+5
це не підручники !!! це мукулатура !!!
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07.12.2022 11:24
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Рузге підручникам - підсрачники!
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07.12.2022 11:21 Відповісти
на растопку печей пойдет
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07.12.2022 11:23 Відповісти
це не підручники !!! це мукулатура !!!
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07.12.2022 11:24 Відповісти
Хто десятиліттями забиває болт на освіту, той потім вивозить з деокупованих селищ кацапські підручники.
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07.12.2022 11:25 Відповісти
так і є !!! по моєму ще Примʼєр-мініністр В.Британії, періоду 2Світової, У. Черчіль казав: "війни виграють парохіяльні священники і вчителі початкових класів" !!!
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07.12.2022 11:35 Відповісти
В.Черчіль це у цапів через ,,уі,,.
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07.12.2022 11:39 Відповісти
той болт не тільки на освіту забивається
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07.12.2022 11:38 Відповісти
хто зрадник ріпоїд ??? хто розмінував Чоонгар у 2020-21 рр., що дало можливіть кацапам митьєво захопити Херсон, Бердянськ, Мелітополь, оточити Маріуполь, дійти до Бучі, Гостомеля, Ірпеня, тощо ??? Хто замість будувати Нептуни, Громи2, Верби, Стугни, Корсари, Богданни, тощо, розвивати ЗСУ, тупо 2.5 роки закатував гроші в асфальт, і при цьому безбожно крав ???



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07.12.2022 11:33 Відповісти
звідки ця тупість про розмінування Чонгару? кацапи пройшли по дорогах, які ніколи не були заміновані. А от що не було збудовано фортифікаційних споруд, як на Донбасі, і не готувались до нападу от це питаннячко. Але стосовно фортифікації не тільки до "зелених"
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07.12.2022 11:40 Відповісти
а до кого ??? зелені, разом з наркоманом криворагульним, 2.5 роки були при владі , тому усі питання до них, на папередніков вже нефіг ківати !!!




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07.12.2022 11:48 Відповісти
ще раз повторюю: кацапи пройшли по дорогах! Дороги не були заміновані, бо ними користувались! Військові, які в темі, тільки посміхаються з цих накидів. Я вже не кажу що "змей горинич" розміновує поля на раз-два. Це не знімає відповідальності "зеленої" влади за неготовність до війни. І відповідальність "зелених" не заперечує того факта що за часів Пороха не були збудовані такі фортифікації як на Донбасі. Все інше від лукавого
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07.12.2022 13:03 Відповісти
при Порошенку було зроблено багато: відроджено з небуття ЗСУ, створено НацГвардію, розпочато створення і виробництво української зброї, зокрема ракет, відвойовано в кацапів 2/3 окупованого Донбасу, тощо !!! але ж "мудрій нарід" надивившись на каапських (інтерах-цвтнтарах) на олігархічних (Г+г) телепомойках дешевих телесеріалів тину "слуга народа", "свати", іншого криворагульного, 95-анального лайно, "очень устал от вайни" і під гаслами "хуже не будет", "а би не Парашенко", тощо вибрав цього криворагульного чмошника, запрожданця і наркомана, який 2.5 роки здавав Україну під окупацію ***** !!!



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07.12.2022 13:12 Відповісти
та ніхто ж не заперечує що БУЛО зроблено, але якщо не робити об'єктивно оцінку речей, не виконувати "роботу над помилками" не буде руху вперед. Не можна робити вигляд ніби корупціонери та політичні проститутки з'явились після 2019. Так, те що ОПЗЖ зараз в ВР ганьба, але цю перефарбовану Партію регіонів ще в 2014 треба було викорінити. Натомість, як і зараз Зеля, Порох пішов на договорняки з ними. Бо в нього взагалі не було переваги в ВР, натомість змінити ЗАКОН щоб кум став Генпрокурором конче було потрібно. Пам'ятати треба все!
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07.12.2022 13:21 Відповісти
Спалить нах@й цю макулатуру.
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07.12.2022 11:29 Відповісти
Тепер ці підручники макулатура
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07.12.2022 11:29 Відповісти
На переработку в туалетную бумагу.
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07.12.2022 11:33 Відповісти
гарна буде ватра!
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07.12.2022 11:38 Відповісти
Буде чим взимку грітися. Гарне вогнище з цієї "літератури". А русні - сумно. Скільки туалетного папіру для їхньої дупи буде спалено
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07.12.2022 11:51 Відповісти
 
 