Естонія анулювала посвідку на проживання пропагандиста Корнілова

Олександру Корнілову, який створив прокремлівські портали, також заборонили в’їзд до Шенгенської зони.

Про це повідомила естонська Поліція безпеки (Kaitsepolitseiamet, КаПо), інформує Цензор.НЕТ.

"Служіння ворожій російській політиці матиме наслідки. КаПо та естонська поліція анулювали посвідку на проживання Олександра Корнілова, кремлівського активіста, ланки в мережі російського впливу. Також заборонено в'їзд до Шенгену на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Корнілов створив портали Baltnews.ee та Baltija.eu. Baltnews був у зоні уваги КаПо з моменту створення. Сайт був заснований в Естонії, Латвії та Литві у жовтні 2014 року. У своєму щорічному звіті за 2014 рік Поліція безпеки Естонії писала про Baltnews як про черговий проросійський медіапроєкт, метою якого є розвиток мультимедійного контенту зі збільшенням ролі онлайн-телебачення і радіо, пише Укрінформ.

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Baltnews позиціонував себе як незалежний медіаканал цілих чотири роки, поки після міжнародного журналістського розслідування, що розпочалося з матеріалів пов'язаної з Корніловим та його підприємством кримінальної справи, відкрито не став частиною пропагандистського каналу Russia Today, хоча, по суті, був таким із самого початку.

Глава Baltnews.ee та Baltija.eu Корнілов щомісяця отримував від неподаткових комерційних об'єднань 11 400 євро, писав Protastop у 2017 році.

Корнілов пояснив національному мовнику ERR, що він перебуває в Росії вже більше трьох місяців і зараз живе у Москві.