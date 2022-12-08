Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали українських полонених

Минулого тижня представники МКЧХ провели дводенне відвідування українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Цього тижня відбувається ще одне відвідування.

"Водночас відбулися відвідування російських військовополонених, наступні заплановані на кінець місяця", - зазначили в організації.

Як заявляють у МКЧХ, співробітники зв'язуються з сім'ями військовополонених та передають від них повідомлення. Крім того, військовополоненим привезли книжки, засоби особистої гігієни, ковдри й теплий одяг.

"Такі відвідини важливі для збереження гуманності під час жорстокого міжнародного збройного конфлікту. Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і передати їхнім сім'ям свіжу інформацію. Я очікую, що ці відвідування покладуть початок регулярнішому доступу до всіх військовополонених", - наголосила президент МКЧХ Мір'яна Сполярич.

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