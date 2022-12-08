Популярність пропаганди в Росії падає, громадяни РФ частіше дивляться розважальний контент

Популярність пропагандистських шоу в Росії падає, громадяни РФ тепер віддають перевагу розважальному контенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Шрайк Ньюс".

Зазначається, що росіяни практично відмовилися від перегляду пропагандистських ток-шоу, перейшовши на розважальний контент.

Так, до списку ста найпопулярніших програм за минулий тиждень увійшли лише "60 минут" телеканалу "Россия-1". Ток-шоу Ольги Скабеєвої та Євгена Попова від 1 грудня посіло лише 62 місце.

"Схожі програми ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") взагалі не увійшли до сотні найкращих. Хоча раніше ці програми мали глядацький попит.

Наприклад, наприкінці жовтня до сотні найрейтинговіших передач увійшли одразу п'ять пропагандистських ток-шоу. А той самий "Вечер с Владимиром Соловьевым" ще у липні займав сьомий рядок у цьому списку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що росіяни не хочуть слухати пропаганду і по радіо. Найпопулярніша станція новин "Вести FM" займає лише 7 місце в загальноросійському рейтингу з квітня по вересень. Її слухають лише 8,8% росіян. Найбільш популярною станцією в Росії є розважальна "Европа плюс" з рейтингом 13,4%.

Також читайте: Кремль проводить в США операцію з дезінформації проти України, - The Guardian