Популярність пропаганди в Росії падає, громадяни РФ частіше дивляться розважальний контент
Популярність пропагандистських шоу в Росії падає, громадяни РФ тепер віддають перевагу розважальному контенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Шрайк Ньюс".
Зазначається, що росіяни практично відмовилися від перегляду пропагандистських ток-шоу, перейшовши на розважальний контент.
Так, до списку ста найпопулярніших програм за минулий тиждень увійшли лише "60 минут" телеканалу "Россия-1". Ток-шоу Ольги Скабеєвої та Євгена Попова від 1 грудня посіло лише 62 місце.
"Схожі програми ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") взагалі не увійшли до сотні найкращих. Хоча раніше ці програми мали глядацький попит.
Наприклад, наприкінці жовтня до сотні найрейтинговіших передач увійшли одразу п'ять пропагандистських ток-шоу. А той самий "Вечер с Владимиром Соловьевым" ще у липні займав сьомий рядок у цьому списку", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що росіяни не хочуть слухати пропаганду і по радіо. Найпопулярніша станція новин "Вести FM" займає лише 7 місце в загальноросійському рейтингу з квітня по вересень. Її слухають лише 8,8% росіян. Найбільш популярною станцією в Росії є розважальна "Европа плюс" з рейтингом 13,4%.
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Поки не полетить хоть щось їм на голови, будуть пити бояришнік і дивитись зомбо-ящик. Нація - гній.
Не хочуть дивитись пропаганду? То їх примусять її дивитись. Відрубають усе розважальне і їм доведеться знову дивитись пропаганду.
Може ще в них можуть бути популярними і єдиновідомими "співаки" не пропагандисти?
Може вони ще й не фінансуються Кремлем чи держ.компаніями?
Накладати поняття, які існують у західних країн на підорашку - дно. Талібан там який контент дивиться?