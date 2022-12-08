УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10084 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 142 11

Популярність пропаганди в Росії падає, громадяни РФ частіше дивляться розважальний контент

пропаганда

Популярність пропагандистських шоу в Росії падає, громадяни РФ тепер віддають перевагу розважальному контенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Шрайк Ньюс".

Зазначається, що росіяни практично відмовилися від перегляду пропагандистських ток-шоу, перейшовши на розважальний контент.

Так, до списку ста найпопулярніших програм за минулий тиждень увійшли лише "60 минут" телеканалу "Россия-1". Ток-шоу Ольги Скабеєвої та Євгена Попова від 1 грудня посіло лише 62 місце.

"Схожі програми ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") взагалі не увійшли до сотні найкращих. Хоча раніше ці програми мали глядацький попит.

Наприклад, наприкінці жовтня до сотні найрейтинговіших передач увійшли одразу п'ять пропагандистських ток-шоу. А той самий "Вечер с Владимиром Соловьевым" ще у липні займав сьомий рядок у цьому списку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що росіяни не хочуть слухати пропаганду і по радіо. Найпопулярніша станція новин "Вести FM" займає лише 7 місце в загальноросійському рейтингу з квітня по вересень. Її слухають лише 8,8% росіян. Найбільш популярною станцією в Росії є розважальна "Европа плюс" з рейтингом 13,4%.

Також читайте: Кремль проводить в США операцію з дезінформації проти України, - The Guardian

Автор: 

пропаганда (2798) росія (65007) телебачення (1170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
что еще раз доказывает что они там все долбоебы. я политикой не интерисуюсь и переключил на комеди клюб
показати весь коментар
08.12.2022 10:56
+6
все правильно, дивіться 95-квартал, він ще краще одибілює населення
показати весь коментар
08.12.2022 11:21
+5
это я к тому что розважальный контент в росии оскатинивает не хуже соловья со скабухой
показати весь коментар
08.12.2022 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что еще раз доказывает что они там все долбоебы. я политикой не интерисуюсь и переключил на комеди клюб
показати весь коментар
08.12.2022 10:56 Відповісти
это я к тому что розважальный контент в росии оскатинивает не хуже соловья со скабухой
показати весь коментар
08.12.2022 10:57 Відповісти
Вони повинні дивитись у вікно, як полпє їх велічіє
показати весь коментар
08.12.2022 10:58 Відповісти
Частина кацапської бидломаси вбиває українців а друга частина розважається-це не можи залишить не покараним...
показати весь коментар
08.12.2022 10:59 Відповісти
*********** начали что-то подозревать
показати весь коментар
08.12.2022 11:05 Відповісти
Не дочекалися "прірастанія зємєль", обломалися.
показати весь коментар
08.12.2022 11:07 Відповісти
Класика - хлєба і зрєліщ. Інше не турбує. Запитували кацапів на вулицях - головне, що "у ніх нєт вайни".
Поки не полетить хоть щось їм на голови, будуть пити бояришнік і дивитись зомбо-ящик. Нація - гній.
показати весь коментар
08.12.2022 11:07 Відповісти
Так не показують же "Как красиво наши "хахлов" паджаривают!" А дивиться як пропагандони брешуть пояснюючи чому "пабеданосиє рассийские вайска" відступають - і не цікаво і образливо!
показати весь коментар
08.12.2022 11:07 Відповісти
Нам від цього не легше. Кацапстка біомаса просто устала ат вайни.

Не хочуть дивитись пропаганду? То їх примусять її дивитись. Відрубають усе розважальне і їм доведеться знову дивитись пропаганду.
показати весь коментар
08.12.2022 11:09 Відповісти
все правильно, дивіться 95-квартал, він ще краще одибілює населення
показати весь коментар
08.12.2022 11:21 Відповісти
Новина про то, що існують ресурси, які хочуть впарити діч, що в рашці "камеді клаби", "КВНи", репбатли та серіали *** бомжів - це не пропаганда?
Може ще в них можуть бути популярними і єдиновідомими "співаки" не пропагандисти?
Може вони ще й не фінансуються Кремлем чи держ.компаніями?
Накладати поняття, які існують у західних країн на підорашку - дно. Талібан там який контент дивиться?
показати весь коментар
08.12.2022 12:06 Відповісти
 
 