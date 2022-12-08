"Шлях до миру - вигнати Росію з України", - прем’єрка Естонії Каллас

Реакція союзників по цивілізованому світу на агресію Росії "буде ретельно вивчена всіма диктаторами та майбутніми диктаторами по всьому світу", і тому в інтересах Заходу посилити підтримку України та продовжувати збільшувати ціну війни для Москви, "поки останній російський солдат не залишить Україну".

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За її словами, Захід правильно відреагував на спроби Росії знищити Україну та її народ, але, додала, "поки продовжуються величезні людські страждання, ми зробили недостатньо".

Далі вона описала, як забезпечити успішність відповіді союзників:

"- Ми маємо надати Україні більше військової допомоги, особливо сучасних комплексів ПРО/ППО та боєприпасів;

- Україні потрібна стійкіша фінансова підтримка;

- ми можемо зупинити російську військову машину, урізавши експортні доходи (наприклад, забезпечивши їхнє обмеження стелею цін на нафту);

- винні у злочині агресії, у воєнних злочинах та злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності;

- ми маємо змусити агресора заплатити за все, що він руйнує: ЄС та його країни-партнери володіють замороженими активами РФ на суму понад 300 млрд євро - знайдімо конкретні юридичні рішення, щоб використати цей капітал для підтримки України".

"Ми бачили, як уряди ухвалюють принципові рішення, навіть якщо вони необов'язково користуються переважною підтримкою населення, тому що це правильні дії: чи то надання військової допомоги Україні, посилення санкцій чи ухвалення дорогих, але важливих рішень на підтримку нашої колективної оборони", - пояснила вона.

Вона висловила сподівання, що "до 2023 року ми матимемо моральну ясність і політичну сміливість", щоб покласти край геноцидній війні Росії в Європі.

"Шлях до миру - вигнати Росію з України", - нагадала Каллас лідерам союзників.

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