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Естонія припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь"

дождь

Естонія також припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь". Це сталося через анулювання Латвією ліцензії каналу, яка дозволяла поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.

Телеканал "Дождь" транслювався в Естонії телеоператорами Telia, Elisa і Home 3.

"Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду, оператори зв'язку завтра призупинять трансляцію телеканалу "Дождь". Згідно із Законом про медіапослугу, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в рамках своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава", - заявив менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.

Пресслужба Home 3 також підтвердила інформацію про те, що телеоператор припиняє трансляцію "Дождя" у країнах Балтії з 8 грудня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський опозиційний канал "Дождь" допомагає військовим армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

Естонія (1606) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+18
супер !!! цього кацапсього псевдо-ліберального, імперського лайна не повинно бути ніде в Європі !!!
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08.12.2022 12:44
+10
балтійське бінго.
ще б гебельс-марафон почистити від харошихрускіх та колаборантів з каналів мертветчука-мураєва-фірташа-коломойського
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08.12.2022 12:45
+6
На цьому «ліберальному» лайні усі антипутинці попалились.

На расєю у рідні єпєня нехай їдуть та збирають своїм мальчікам гроші на похорон.
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08.12.2022 12:51
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супер !!! цього кацапсього псевдо-ліберального, імперського лайна не повинно бути ніде в Європі !!!
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08.12.2022 12:44 Відповісти
Хороший россиянин - мё... молчащий россиянин!)))
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08.12.2022 14:39 Відповісти
балтійське бінго.
ще б гебельс-марафон почистити від харошихрускіх та колаборантів з каналів мертветчука-мураєва-фірташа-коломойського
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08.12.2022 12:45 Відповісти
а також, в національний українській телеефір повернути опозиційні (5, Прямий, Еспресо) телеканали !!! бо від цього дибільного телемарафону, з колишніми шістками медведчука на екрані, вже вуха вʼянуть !!!
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08.12.2022 12:52 Відповісти
Оптімістік чєннел)))) дебілістік
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08.12.2022 12:48 Відповісти
Был просто "Дождь", стал - золотой дождь
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08.12.2022 12:51 Відповісти
больше похоже на обоср коричневый град
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08.12.2022 13:18 Відповісти
На цьому «ліберальному» лайні усі антипутинці попалились.

На расєю у рідні єпєня нехай їдуть та збирають своїм мальчікам гроші на похорон.
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08.12.2022 12:51 Відповісти
Сьогодні помірковане тепло,
Розвіє вітер тумани з облуди,
Зимній промінчик зазерне за скло,
"Дождя" в цей день над Балтієй не буде.
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08.12.2022 13:01 Відповісти
Давно вже настав час сраною метлою гнати з цивілізації до дирки у полу рашистських пропагандонів ...
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08.12.2022 13:03 Відповісти
Слухаючи усіх цих "ліберальних" російських журналістів, хочеться задати їм питання: Ви згодні, щоб з рашею поступили за принципом "...ми разрушим, а затем ...", як зараз їх країна робить з Україною? Вони згодні на фізичне розрушення їх домівок, інфраструктури, вбивство стариков та дітей, і прийняти це як спосіб дієвої перебудови раші? Як на мене, то всі їх балакання схожі на вимолювання - да, ми винні, але не робить такого з нами. Все більш затверджуюся у думці, що кожний росіянин у душі імперець.
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08.12.2022 13:09 Відповісти
Ну, і хрін із ним
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08.12.2022 13:13 Відповісти
всі кацапи однакові. Правильно кажуть, коли закінчиться війна перемогою України, кацапи будуть задавати питання - Ні чому вони почали цю війну, а чому вони програли? тобто питання причин свого лайна вони не піднімуть ніколи, хто б там не був при владі
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08.12.2022 13:37 Відповісти
Спасибо. Даже если это не агенты ФСБ (скорее всего да), не имеют агентов ФСБ внутри своей структуры (скорее всего имеют и не одного) и не являются полезными идиотами (это уж точно отрицательно, они идиоты и есть), то все равно они вредят, а не помогают. Вредят тем, что десятки тысяч россиян-либералов смотрят их каждый день непонятно зачем, успокаивают себя, рассуждают о том, что путин плохой человек в 50000-ый раз. Зачем вы это делайте? Вам воевать надо против военной хунты, а не новости смотреть. Нахрена смотреть ютуб кроме того, как правильно сделать молотов и как правильно сжечь подстанцию трансформаторную, где там масло, как его рассверлить, как зажечь масло, куда кидать молотов против грузовика и далее многое-многое другое, полезное. Зачем вам либеральные новости, они ничего не дадут, вообще ничего. Есть только один выбор для россиян, желающих выжить: уничтожить представителей власти и государственную инфраструктуру, разрушив полностью всю страну и затем начав собирать ее с нуля, с самого низа, по-новому. ***** сам не уйдет никогда в жизни, его друзья тоже, их необходимо уничтожить. К тому же многих выперли из Европы, они здесь, рядом, в зоне поражения ударом ножа или топора. Вот чем должны заниматься все бывшие журналисты: руководить революцией и собирать деньги на революцию. Никаких либеральных новостей больше не существует, вы забивайте людям голову неработающей ерундой, ваш шанс был на Болотной и вы его упустили, так что самоустраняйтесь из политики раз и навсегда, освобождайте медиапространство под новых лидеров и помогайте им в уничтожение хунты и всех военнослужащих этой хунты, всех, даже некомбатантов, то есть раненого без ног русака нужно не протезы собирать в донатах, а добить, например заразив вич через переливание крови - с целью устрашения и понимания того, что после мобилизации только смерть ждет, если не застрелишь командира и не сдашься нам в плен с техникой и оружием, т.к. сзади зубы дракона стоят исключительно как заградительное ограждение от бегства своих же.
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08.12.2022 13:41 Відповісти
кацапская резидентура, действовавшая под прикрытием псевдоопозиции, накрылась медным тазом 👎👎👎
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08.12.2022 13:41 Відповісти
Зверніть увагу як некто латиніна р'яно захищає цей витвір ФСБ, наводячи як довід, "что нельзя разрушать союзников". В цьому ж інтерв'ю заперечує розвал мордора про що вже лінівий не говорить. В той же час береться обговорювати тактику наступу ЗСУ у Запорізькій області ?????
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08.12.2022 14:10 Відповісти
Та цей витвір фсб усі антипутинці захищають. Для них війну веде лише *****, а їхні мальчікі лише гроші заробляють на вбивстві українців та знищенні нашої країни.
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08.12.2022 14:15 Відповісти
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес:
«Несколько PR-советов российским либералам
1. Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о "плане Маршалла" для России, когда те, кто должны будут его финансировать, ежедневно читают сообщения о новых зверствах в Украине.
2. Не называйте западных людей нацистами за то, что они не хотят, чтобы русские ездили в их страны. Мы видели слишком много плохого поведения, нападок и даже насилия в отношении украинских беженок и граффити с "Z" на стенах тысячелетних соборов, чтобы это терпеть.
3. Не угрожайте нам сценариями ужасных бедствий в случае отказа помочь вам финансово. Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги.
4. Проявите немного ответственности и раскаяния за преступления России. "Это были не мы" не работает, когда все мы знаем, что либерал №1 называл грузин "грызунами" и оправдывал аннексию Крыма.
5. Осуждайте войну против Украины. (Всегда и каждый раз, когда вы что-то пишете или говорите.)
6. Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что понимаете, что история накладывает особые обязательства на любую будущую Россию.
7. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России как страны нет никаких особых прав.
8. Что ваша "культура", какой бы великой она ни была когда-то, не может служить для вас индульгенцией и не дает вам никаких особых привилегий (копия сообщения - правительствам Германии и Франции).
9. Не вспоминайте убедительно опровергнутую теорию из школьного учебника о том, что Версальский договор привел к Гитлеру. Это была немецкая пиар-уловка. Сам ее автор, [экономист Джон] Кейнс, позже сожалел, что отстаивал эту позицию.
10. Поймите, что ваш путь в семью цивилизованных стран, к которым относятся серьезно, будет долгим и тернистым. Он будет внимательно отслеживаться и, возможно, наиболее пристальным образом - именно теми, кого вы больше всех угнетали.
11. Поймите, что в мире есть целый ряд стран крупнее России, которые никогда не совершали таких чудовищных преступлений, которые россияне совершили против своих соседей. Эти страны больше заслуживают внимания и помощи, чем вы.
12. Никогда - слышите, никогда - не нойте: "Но русские пострадали больше всех". Что вы причиняете или причинили сами себе - ваше дело. А вот то, что вы натворили с другими, начиная от японцев и дальше вдоль всей вашей границы, вплоть до Финляндии, - касается нас. И, нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваших преступлений, в итоге будут иметь меньше прав высказываться по этому вопросу, чем те, кто испытал.
13. Осознайте, что прежде чем может обсуждаться какой-либо "план Маршалла" (для России),
13A. Украина должна быть восстановлена. Вам придется стать частью этих усилий, не имея права голоса, и
13Б. Вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда тысяч ваших военных преступников, от мелких сошек до самых высокопоставленных. И эта работа будет идти с непосредственным участием украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах.
14. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить "план Маршалла".
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08.12.2022 15:23 Відповісти
ЕтА нАрушеніє прАв чєлАвєкА і свАбодьі словА!))))
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08.12.2022 16:12 Відповісти
А раніше Естонці не могли збагнути, що опозиційний канал на росії існувати апріотрі не може... а цей Дождь там роками пургу гнав... А гнав лише тому що цей гон був вигідний *****....
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08.12.2022 18:28 Відповісти
 
 