Естонія припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь"
Естонія також припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь". Це сталося через анулювання Латвією ліцензії каналу, яка дозволяла поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.
Телеканал "Дождь" транслювався в Естонії телеоператорами Telia, Elisa і Home 3.
"Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду, оператори зв'язку завтра призупинять трансляцію телеканалу "Дождь". Згідно із Законом про медіапослугу, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в рамках своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава", - заявив менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.
Пресслужба Home 3 також підтвердила інформацію про те, що телеоператор припиняє трансляцію "Дождя" у країнах Балтії з 8 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ще б гебельс-марафон почистити від харошихрускіх та колаборантів з каналів мертветчука-мураєва-фірташа-коломойського
обосркоричневый град
На расєю у рідні єпєня нехай їдуть та збирають своїм мальчікам гроші на похорон.
Розвіє вітер тумани з облуди,
Зимній промінчик зазерне за скло,
"Дождя" в цей день над Балтієй не буде.
«Несколько PR-советов российским либералам
1. Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о "плане Маршалла" для России, когда те, кто должны будут его финансировать, ежедневно читают сообщения о новых зверствах в Украине.
2. Не называйте западных людей нацистами за то, что они не хотят, чтобы русские ездили в их страны. Мы видели слишком много плохого поведения, нападок и даже насилия в отношении украинских беженок и граффити с "Z" на стенах тысячелетних соборов, чтобы это терпеть.
3. Не угрожайте нам сценариями ужасных бедствий в случае отказа помочь вам финансово. Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги.
4. Проявите немного ответственности и раскаяния за преступления России. "Это были не мы" не работает, когда все мы знаем, что либерал №1 называл грузин "грызунами" и оправдывал аннексию Крыма.
5. Осуждайте войну против Украины. (Всегда и каждый раз, когда вы что-то пишете или говорите.)
6. Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что понимаете, что история накладывает особые обязательства на любую будущую Россию.
7. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России как страны нет никаких особых прав.
8. Что ваша "культура", какой бы великой она ни была когда-то, не может служить для вас индульгенцией и не дает вам никаких особых привилегий (копия сообщения - правительствам Германии и Франции).
9. Не вспоминайте убедительно опровергнутую теорию из школьного учебника о том, что Версальский договор привел к Гитлеру. Это была немецкая пиар-уловка. Сам ее автор, [экономист Джон] Кейнс, позже сожалел, что отстаивал эту позицию.
10. Поймите, что ваш путь в семью цивилизованных стран, к которым относятся серьезно, будет долгим и тернистым. Он будет внимательно отслеживаться и, возможно, наиболее пристальным образом - именно теми, кого вы больше всех угнетали.
11. Поймите, что в мире есть целый ряд стран крупнее России, которые никогда не совершали таких чудовищных преступлений, которые россияне совершили против своих соседей. Эти страны больше заслуживают внимания и помощи, чем вы.
12. Никогда - слышите, никогда - не нойте: "Но русские пострадали больше всех". Что вы причиняете или причинили сами себе - ваше дело. А вот то, что вы натворили с другими, начиная от японцев и дальше вдоль всей вашей границы, вплоть до Финляндии, - касается нас. И, нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваших преступлений, в итоге будут иметь меньше прав высказываться по этому вопросу, чем те, кто испытал.
13. Осознайте, что прежде чем может обсуждаться какой-либо "план Маршалла" (для России),
13A. Украина должна быть восстановлена. Вам придется стать частью этих усилий, не имея права голоса, и
13Б. Вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда тысяч ваших военных преступников, от мелких сошек до самых высокопоставленных. И эта работа будет идти с непосредственным участием украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах.
14. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить "план Маршалла".