Російський вплив є реальною небезпекою для Західних Балкан, - прем’єр-міністр Албанії Рама

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вважає дуже реальним вплив Росії на регіон Західних Балкан і закликав до активніших зусиль із його європейської інтеграції.

Про це він сказав, виступаючи в середу на саміті в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90-их. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом, разом із регіоном", - сказав Рама.

Прем'єр-міністр Албанії наголосив, що російська небезпека та вплив дуже реальні у багатьох країнах. Тому країнам регіону необхідно "бути разом", а Сербії слід приєднатись до спільної політики щодо РФ

Рама наполіг на активнішому включенні регіону Західних Балкан до ЄС, зокрема, на "механізмах підходу, які не залежать від індивідуальних завдань".

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