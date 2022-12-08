Рашисти готують чергові провокації на ЗАЕС, завезли кілька РСЗВ "Град", - "Енергоатом"

Російські загарбники готують провокації на Запорізькій АЕС. На територію захопленої станції завезли "Гради".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки". - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатома", ймовірно окупанти готують обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗО "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації", - зазначили в компанії.

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