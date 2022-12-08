Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії прискорить споживчу та промислову інфляцію, - Забловський

Український бізнес наразі перебуває у стані невизначеності і намагається адаптуватися до нових умов. У таких умовах підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке запланувало НКРЕКУ, збільшить кількість підприємств, які змушені будуть призупинити роботу. Крім того, це прискорить споживчу та промислову інфляцію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"Підвищення тарифів не тільки на електроенергію, а й на послуги інших природних монополій, є недоречними в умовах турбулентності, яку зараз переживає економіка України. Особливо таке підвищення вдарить по підприємствах, які є енергоємними – адже вони не мають зараз достатньої кількості енергії для роботи через блекаути та відключення. Вони змушені простоювати або скорочувати виробництво", - підкреслив Забловський.

Він наголосив: підвищувати тарифи наразі недоречно через те, що зараз – найбільш турбулентний період із всіх. Тож доцільно було б відійти від спроб будь-якого підвищення хоча б на зимовий період.

"Зараз період загальної невизначеності для бізнесу, і заважати йому адаптуватися до нових умов роботи - недоцільно. Тим більше, що ми маємо допомогу від наших міжнародних партнерів, у тому числі фінансову – за таких умов можна знайти резерви, щоб зараз не робити такі кроки, а відстрочити це рішення хоча б на період війни. Це допоможе бізнесу не просто вижити, а й зберегти економічний, науково-технологічний потенціал, який вони мають, щоб примножити його після війни", - наголосив Забловський.

Експерт наголосив, що підвищення тарифів буде сприяти значному прискоренню промислової та споживчої інфляції, адже електроенергія займає значну частку у собівартості будь-якого товару чи послуги.

"Зараз не можна вчиняти таких радикальних кроків. Зараз головне завдання – не втручатися, а дати можливість бізнесу вижити і адаптуватися. Ми потребуємо суспільного договору, адже всі перебувають в одному човні, і мають чути одне одного", - резюмував він.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +30% та диспетчеризацію – одразу на 116%. Бізнес-асоціації виступили проти цього рішення, адже воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ.

У свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що підвищення тарифів - це помилковий крок, який завдасть удару по споживачах, спровокує зростання інфляціїї та матиме довгостроковий негативний ефект на всю економіку України.