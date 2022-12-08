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Новини
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Асоціації "зеленої" енергетики просять Зеленського посприяти добудові вітроелектростанцій для забезпечення енергобезпеки

енергетика

Добудову незакінчених вітрових електростанцій необхідно розглядати в контексті забезпечення енергетичної безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному листі Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики та Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА) до Президента Володимира Зеленського. 

Асоціації звернулись до Зеленського з проханням посприяти розгляду законопроєкту №8191, яким передбачається продовження до 31 грудня 2024 року строку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваноі‌ енергетики за договорами купівлі-продажу електроенергіі‌ за "зеленим" тарифом.

Зазначається, що це дозволить інвесторам добудувати незакінчені вітрові електростанції, будівництво яких зупинилось внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України. У листі підкреслили, що у разі не прийняття цього законопроекту до кінця 2022 року, реалізація даних проєктів стане неможливою, що зробить неможливою появу додаткових обсягів чистої електроенергії, яка не залежить від імпортного палива.

"Тому, введення в експлуатацію нових вітрових електростанцій, і проєкт Закону №8191, що сприятиме реалізації таких проєктів, слід розглядати серед ключових питань в контексті забезпечення енергетичноі‌ безпеки Украі‌ни", - додали Асоціації.

Також асоціації зазначили, що чинний "зелений" тариф для нових вітрових електростанцій дорівнює, або нижче, ніж ринкова ціна електроенергії, тому продовження термінів тарифу не спричинить додаткових фінансових зобов'язань з боку держави.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Асоціації зеленої енергетики просять Зеленського посприяти добудові вітроелектростанцій для забезпечення енергобезпеки 01
Асоціації зеленої енергетики просять Зеленського посприяти добудові вітроелектростанцій для забезпечення енергобезпеки 02
Асоціації зеленої енергетики просять Зеленського посприяти добудові вітроелектростанцій для забезпечення енергобезпеки 03

Автор: 

електроенергія (6185) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+8
Кому - що, а вошивий - про баню.
Під вйнушку і прблеми з енергетикою все ж пропихають "зільониє таріфи"...
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08.12.2022 17:13
+6
Ми їх в двері, а вони в вікно....
Ідіть на йух, зі своєю зеленню...всі зелені....
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08.12.2022 17:27
+5
Ублюдки хотят во время войны когда вся Украина обьеденилась для выживания и ПЕРЕМОГИ над ******** *********** -- запрыгнут в последний вагон и доить Народ Украины зеленными тарифами Всех этих инвесторов мошенников нужно гнать в ШЕЮ
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08.12.2022 17:38
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Кому - що, а вошивий - про баню.
Під вйнушку і прблеми з енергетикою все ж пропихають "зільониє таріфи"...
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08.12.2022 17:13 Відповісти
Ублюдки хотят во время войны когда вся Украина обьеденилась для выживания и ПЕРЕМОГИ над ******** *********** -- запрыгнут в последний вагон и доить Народ Украины зеленными тарифами Всех этих инвесторов мошенников нужно гнать в ШЕЮ
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08.12.2022 17:38 Відповісти
Скільки Ви будете писати про "зелені" тарифи? Де Ви їх взяли? Поцікавтеся. Мабуть краще платити від 50 до 60тгрн. за літр солярки для дізельгенератора, що виробляє 1 квт, чим 3 грн. "зеленого" тарифу за 1 квт? Але то Ваша справа, пишіть і забороняйте!
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08.12.2022 19:32 Відповісти
Вітряки, це не енергктична безпека.
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08.12.2022 17:15 Відповісти
Ми їх в двері, а вони в вікно....
Ідіть на йух, зі своєю зеленню...всі зелені....
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08.12.2022 17:27 Відповісти
Щось різних зелених забагато ...
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08.12.2022 17:43 Відповісти
От просто зараз. Все кинули і гай-да добудовувати...
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08.12.2022 18:01 Відповісти
Сволота ніяк не нажереться "зеленого таріфу".
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08.12.2022 18:07 Відповісти
.
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08.12.2022 18:54 Відповісти
Все просто. Режисери 95 кварталу вірішили цей епізод перезняти.
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08.12.2022 21:06 Відповісти
А та асоципоція не хоче розповісти українцям про долю вітряків, скажімо, Приазов'я?
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08.12.2022 21:09 Відповісти
Це не зе-скрепно. Зе-скрепно, це не вкладати гроші, а швидкий гешефт - купувати через фірми прокладки дешеву електроенергію у "братніх народів", і продавати дорого державним компаніям.
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08.12.2022 22:40 Відповісти
 
 