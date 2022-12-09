Дефіцит електроенергії існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду, - голова "Укренерго"

Виходячи з сьогоднішнього складу генерації, дефіцит існуватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив під час брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ

"Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна скомпенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", - сказав голова НЕК "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі.

"Ми бачимо що трохи відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, поступово відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить "Обленерго"", - додав Кудрицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фейки про експорт української електроенергії розганяє Росія, – голова "Укренерго"