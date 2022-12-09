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Дефіцит електроенергії існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду, - голова "Укренерго"

кудрицький

Виходячи з сьогоднішнього складу генерації, дефіцит існуватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив під час брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ

"Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна скомпенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", - сказав  голова НЕК "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі.

 "Ми бачимо що трохи відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, поступово відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить "Обленерго"", - додав Кудрицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фейки про експорт української електроенергії розганяє Росія, – голова "Укренерго"

Автор: 

електроенергія (6185) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+12
Так проблема в генерирующих мощностях или проблема передать энергию конечному потребителю изза подсстанций куда прилетает? Они так кацапов запутать хотят или сами дупля не отбивают?
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09.12.2022 16:30
+7
а він і сам не знає: погляньте на начитане обличчя)

і головне не ясно: з Бурштина на експорт далі свище? а чи хтось дотямив припинити теє ********?
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09.12.2022 16:38
+5
Це якесь мапет шоу !!! Рівненська АЕС працює 2 блоки з 4 ( два по 415 МВт, а 2 по 1000 МВт - вимкнені,). Хмельницька працює 1 блок по 1000 МВт другий стоїть. То ви всі вимкніть тоді дефіциту не буде
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09.12.2022 16:41
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Так проблема в генерирующих мощностях или проблема передать энергию конечному потребителю изза подсстанций куда прилетает? Они так кацапов запутать хотят или сами дупля не отбивают?
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09.12.2022 16:30 Відповісти
а він і сам не знає: погляньте на начитане обличчя)

і головне не ясно: з Бурштина на експорт далі свище? а чи хтось дотямив припинити теє ********?
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09.12.2022 16:38 Відповісти
Та сказав же сьогодні вдень.
Цитую.
"Ви што нє відітє што правадкі в сторану європи єсть а в сторану Украіни - нєт? вот ми і падайом електроенергію в сторону в каторую єсть правадкі!"
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09.12.2022 16:45 Відповісти
нє, ну треба ж якогось старого коня повернути на цю посаду, а цьому кріса в руки)

бо складається сумне враження: кацапи, які стріляють по електростанціях, знають про українську енергосистему значно більше, ніж оті наявні "голови правлінь"
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09.12.2022 16:55 Відповісти
Це зовсім не дивує, враховуючи, кому належать енергетичні компанії.
Чи ви правда вірите шо олігархи - за нас? А щаз! Якраз олігархам взагалі не вперлася демократична європейська Україна, бо тоді не вийде прихватизацією займаться. А якщо взять окремо гудка, то там в цілому якийсь ******* а не людина...
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09.12.2022 16:58 Відповісти
И то и то. Потеряно большинство тепловой и гидрогенерации, а также солнечной и частично ветряной. Ну и передача само собой.
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09.12.2022 16:45 Відповісти
Когда потеряно? до полномасштабного вторжения, или после?
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09.12.2022 16:52 Відповісти
Чому тоді атомні станції працюють у напівпотужності? Є, можливо, якісь обґрунтовані підстави для цього?
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09.12.2022 16:56 Відповісти
Тому, що АЕС не можуть працювати без балансуючих потужностей. Вони дуже низько маневрені, смикати блоки туди-сюди дуже ризиковано. Тому їх фактична завантаженість не може перевищувати 70-80% доступного нічного споживання.
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09.12.2022 17:03 Відповісти
так они и ночью отключают
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09.12.2022 20:22 Відповісти
до пізньої осені в нас ахметка з бєнєю (і долучений до справи арахамія) балансували споживання шляхом халяви )

все було б так, як Ви кажете, коли б бодай якась промисловість споживала електрику, проте вона майже геть не споживає - і тут що ніч, що день - усе вже однаково

і потяги на електриці не йдуть потоком із американською зброєю...

відтак "у данському крулівстві щось пробздєлось" --- кудись поділися фахівці, хіба їх по форумах шукати? це теж діло )
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09.12.2022 21:55 Відповісти
на додачу: саме нічне споживання за якийсь тиждень зустрінеться з неслабими морозами, отоді згадаєте про "70-80% нічного споживання"

і тут буржуйки чи бензинові генератори в багатоквартирних будинках нікому не допоможуть
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09.12.2022 22:00 Відповісти
Конец светы. Мы уже прошли ночные морозы в 5-10 градусов. Никто не умер. Как бы вам не хотелось **********.
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09.12.2022 23:37 Відповісти
А в 1996 балансував Кучма наліво-направо, віялові відключення були. Так, як і в 2014-му. То й що?
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09.12.2022 23:36 Відповісти
Але ж таки смикнули 23.11 усі блоки відразу у повний нуль.
Цікава обставина, якщо глянути обсяг т.з. перетоків в Угорщину на цю дату, то можна помітити як різко впала генерація з України починаючи з 13 год дня ще до початку ракетного удару. Чим це можна пояснити? Невже завбачливо перекрили кран, випередивши рашистів? При цьому, показані перетоки з Молдови в Україну на момент удару практично не змінилися, незважаючи на повний фактичний блекаут у Молдові.

Однак, не всі можновладці повірили у шапіто-квартал під назвою Блекаут. Тому створили комісію для розслідування обставин цього дійства. Побачимо що з цього вийде, сподіваюся не так, як з Вагнергейтом.
https://www.google.com/amp/s/amp.lenta.ua/u-kabmini-stvorili-komisiyu-dlya-rozsliduvannya-blekautu-23-listopada-129727/
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11.12.2022 02:14 Відповісти
Як казав класік лицо не обделенное интелектом. Де вони того торчка знайшли....
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09.12.2022 16:58 Відповісти
Це якесь мапет шоу !!! Рівненська АЕС працює 2 блоки з 4 ( два по 415 МВт, а 2 по 1000 МВт - вимкнені,). Хмельницька працює 1 блок по 1000 МВт другий стоїть. То ви всі вимкніть тоді дефіциту не буде
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09.12.2022 16:41 Відповісти
А як тоді в Європу продавати за формулою (тариф*5) ?
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09.12.2022 16:44 Відповісти
Транспортировка энергии по воздуху еще не разработана.
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09.12.2022 16:46 Відповісти
давно разработана, и по воздуху, и по одному проводу.
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09.12.2022 16:55 Відповісти
..три роки тому довелося мостирити на мудрих чипах з Китаю та на порадах ще мудріших західних колег (подяка їм за ідеї) "компенсатор для сонячної енергії" бо мої панелі часто виробляли енергії більше аніж мені було треба (решта зайвої енергії йде на обгрів будь-чого, навіть повітря навколо хати), бо наші ********** лічильники виработану енергію у мережу наразі рахують як свою і беруть за це живі гроші..
напевне, я не сам один такий, який би міг допомогти своїми кіловатами системі....
та владним тупим зебілам-арахнідам у владних кабінетах зажди видніше...
ми, такі-сякі інженери, переживемо будь-яку кризу.. а от щодо вумного, нестабільного, як і їхній Вошьдь, наріду - то питання?.. і чи не знесе вумний 73%вий нарід свого кумира раніше сроку?
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09.12.2022 16:54 Відповісти
Не знесе, бо вошдь сказав, шо у всьому винувата вайна, а не він.
От, мовляв, якщо перестануть ракети падать, то тоді все зразу і запрацює.
Цікаво, за кого вошдь насправді? Бо українець сказав би - Ремонтуйте, курви, а не *******!
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09.12.2022 17:00 Відповісти
..і сам не дуже аж так хочу, щоб знесли, бо то нікому з українців не потрібно - усьому свій час..
аби тільки не обрали те гівно на другий термін, вже як побЄдітЄля, дебіли...
чи ще якесь поліроване кремлем лайно: шарія, мураєва, бойка, притулу (ще один експеримент над людьми (до самого Притули нічого проти не маю.. але він вже НЕ незалежний((((())..
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09.12.2022 17:10 Відповісти
Не знесе.

На жаль.
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09.12.2022 17:01 Відповісти
...принаймні під час осінньо-зимового періоду..... У довбней з ДТЕК ще осінь не закінчилася.
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09.12.2022 17:06 Відповісти
Взагалі то в енергетичні сфері йде війна між ахметовським кагалом і коломойского енд К'о , а з боку суркіси, новіньский і ще там всіляких б/у , бо вони всі будували свої ,, бізниса'' з розрахунку на тісну співпрацю з московітами і ті ім відповідали взаємністью , усіляко допомогали де денежкой, де зв'язками з нужнимі людьми. І ім пофіг що війна.
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09.12.2022 17:39 Відповісти
Ээээ... Он в курсе что осень закончилась уже 9 дней как? Какой "осенне-зимовий" период?
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09.12.2022 18:06 Відповісти
якщо на місцях такі самі працюють, як цей виступає, то дефіцит буде і під час весняно-літнього періоду
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09.12.2022 18:20 Відповісти
А куда вы ее деваете,зеублюдки? Кацапы все атомные станции захватили? Песенку поменяли - то трансформаторы разбомбили - так вам вся планета уже их дала,а теперь ,а вас ****** генерации нет. Что следующее? В моем н.п в 11 как вырубили,так и досиз пор нет. Суки.
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09.12.2022 18:37 Відповісти
Не нервуй, просто якісь дебіли вибрали в 2019 році дуже розумних і професійних керманичів, які з 2019 року прискореними темпами нищили енергетичну галузь України. Потрепитрохи, і дадуть світло, через пару років.
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09.12.2022 19:15 Відповісти
Насчёт ипанатов 73 процентных полностью с тобою согласен.
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09.12.2022 20:08 Відповісти
 
 