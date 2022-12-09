Дефіцит електроенергії існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду, - голова "Укренерго"
Виходячи з сьогоднішнього складу генерації, дефіцит існуватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.
Про це повідомив під час брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ
"Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна скомпенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", - сказав голова НЕК "Укренерго".
Кудрицький зазначив, що наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі.
"Ми бачимо що трохи відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, поступово відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить "Обленерго"", - додав Кудрицький.
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і головне не ясно: з Бурштина на експорт далі свище? а чи хтось дотямив припинити теє ********?
Цитую.
"Ви што нє відітє што правадкі в сторану європи єсть а в сторану Украіни - нєт? вот ми і падайом електроенергію в сторону в каторую єсть правадкі!"
бо складається сумне враження: кацапи, які стріляють по електростанціях, знають про українську енергосистему значно більше, ніж оті наявні "голови правлінь"
Чи ви правда вірите шо олігархи - за нас? А щаз! Якраз олігархам взагалі не вперлася демократична європейська Україна, бо тоді не вийде прихватизацією займаться. А якщо взять окремо гудка, то там в цілому якийсь ******* а не людина...
все було б так, як Ви кажете, коли б бодай якась промисловість споживала електрику, проте вона майже геть не споживає - і тут що ніч, що день - усе вже однаково
і потяги на електриці не йдуть потоком із американською зброєю...
відтак "у данському крулівстві щось пробздєлось" --- кудись поділися фахівці, хіба їх по форумах шукати? це теж діло )
і тут буржуйки чи бензинові генератори в багатоквартирних будинках нікому не допоможуть
Цікава обставина, якщо глянути обсяг т.з. перетоків в Угорщину на цю дату, то можна помітити як різко впала генерація з України починаючи з 13 год дня ще до початку ракетного удару. Чим це можна пояснити? Невже завбачливо перекрили кран, випередивши рашистів? При цьому, показані перетоки з Молдови в Україну на момент удару практично не змінилися, незважаючи на повний фактичний блекаут у Молдові.
Однак, не всі можновладці повірили у шапіто-квартал під назвою Блекаут. Тому створили комісію для розслідування обставин цього дійства. Побачимо що з цього вийде, сподіваюся не так, як з Вагнергейтом.
https://www.google.com/amp/s/amp.lenta.ua/u-kabmini-stvorili-komisiyu-dlya-rozsliduvannya-blekautu-23-listopada-129727/
напевне, я не сам один такий, який би міг допомогти своїми кіловатами системі....
та владним тупим зебілам-арахнідам у владних кабінетах зажди видніше...
ми, такі-сякі інженери, переживемо будь-яку кризу.. а от щодо вумного, нестабільного, як і їхній Вошьдь, наріду - то питання?.. і чи не знесе вумний 73%вий нарід свого кумира раніше сроку?
От, мовляв, якщо перестануть ракети падать, то тоді все зразу і запрацює.
Цікаво, за кого вошдь насправді? Бо українець сказав би - Ремонтуйте, курви, а не *******!
аби тільки не обрали те гівно на другий термін, вже як побЄдітЄля, дебіли...
чи ще якесь поліроване кремлем лайно: шарія, мураєва, бойка, притулу (ще один експеримент над людьми (до самого Притули нічого проти не маю.. але він вже НЕ незалежний((((())..
На жаль.