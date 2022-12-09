Норвегія виділяє мільярд крон на відновлення інфраструктури в Україні
Уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні.
Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Існує нагальна потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні після кампанії бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Я рада, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон (100 млн доларів), щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи", - заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт після підписання документа з регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі.
Зазначається, що ці кошти Норвегії спрямовуються через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку в Україні (URTF).
"Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції", - йдеться у пресрелізі.
Раніше Норвегія надала 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат.
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