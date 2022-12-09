Норвегія виділяє мільярд крон на відновлення інфраструктури в Україні

Уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Існує нагальна потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні після кампанії бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Я рада, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон (100 млн доларів), щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи", - заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт після підписання документа з регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі.

Зазначається, що ці кошти Норвегії спрямовуються через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку в Україні (URTF).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 15 млн євро передасть Норвегія для місії ЄС із тренування українських військових

"Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції", - йдеться у пресрелізі.

Раніше Норвегія надала 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат.