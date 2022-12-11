Росіяни посилили заходи примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - Генштаб
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На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники посилили заходи примусової мобілізації, щоб поповнити склад ворожих підрозділів на Сєверодонецькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 11 грудня щодо російського вторгнення.
"З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєверодонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації.
У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих", - йдеться в повідомленні.
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