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Росіяни посилили заходи примусової мобілізації на окупованій Луганщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,мобілізація

На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники посилили заходи примусової мобілізації, щоб поповнити склад ворожих підрозділів на Сєверодонецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 11 грудня щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєверодонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації.

У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Чоловікам на окупованій Луганщині просто непотрібно було бути ватним фуфлом в 2014 році. Тепер отримують.
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11.12.2022 08:26 Відповісти
vony hotily buty chastynoyu ********, ale prosto hotily zalyshyty yazyk u shkolah ta dokumentooberti. Vony Ukrayintsi yaki hotily rozmovlyaty yazykom. Vynuvata Rasha yaka skorystalasya momentom koly tsi lyudy negoduvaly. Koly yim ne daly yazyk - vony pochaly strilyaty. Skazhy sho ty b movchav koly u tebe vidbyraly movu.
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11.12.2022 08:35 Відповісти
Йди ти лісом зі своїм "язіком". Як ці балачки задовбали. В Україні державна мова-українська. Крапка. А хто там між собою і як розмовляє-насрати. Хоч на китайській.
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11.12.2022 08:48 Відповісти
Все, которые обманули граждан Донбасса и Крыма сидят в Киеве. Когда по Алчевску шли колонны гастролёров "Алчевск вставай" в сопровождении двух милицейских машин - это не без центральной власти.
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11.12.2022 09:16 Відповісти
Думали відсидітися, як при Україні? Ні, на війну і не тільки тут, а за імперські амбіції пуйла в Африку, Сірію, ПАР та інші і поліцай має йти в перших рядах, якщо сіпанеться в бік - пристрелити, як подвійного зрадника.
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11.12.2022 08:56 Відповісти
 
 