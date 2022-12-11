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Естонія закликає збільшити постачання озброєнь Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликає країни-союзники збільшити постачання Україні озброєння, необхідного для захисту від російської повномасштабної військової агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я наполегливо закликаю всіх союзників, зокрема Німеччину, направити в Україну все, що їй необхідно, щоб захистити себе", - сказала глава естонського уряду.

Каллас наголошує, що прискорення постачання озброєнь в Україну дозволить не допустити збільшення кількості жертв через безперервні атаки російських окупантів.

"Якби всі союзники надіслали зброю в січні чи лютому, багато життів було б врятовано", - зазначила прем'єр Естонії.

Згідно зі статистикою Кільського інституту світової економіки, країна Балтії, що межує з РФ, підтримала Україну більше, ніж будь-яка інша країна у світі, з погляду валового внутрішнього продукту. Коли справа доходить до постачання зброї, Естонія статистично випереджає набагато більші та фінансово сильніші європейські країни, такі як Італія чи Іспанія, навіть в абсолютних цифрах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Естонія обговорили взаємодію щодо української оборони та підготовки військовослужбовців

Автор: Наталя Джума
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11.12.2022 08:49 Відповісти
Помиляєтеся, пані Кая, українці за задумом Найвеличнішого мали готуватись до травневих шашликів. Про війну й мови не було. Розмінували в темпі весь південь для проходу кацапів, а Ви кажете про зброю від союзників. Арахамія чи навіть зе міг би назвати такі поставки провокацією росії.
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11.12.2022 11:44 Відповісти
 
 