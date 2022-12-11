Тривають обстріли Харківщини, поранено чоловіка, його стан важкий, - ОВА

Обстріли окупантів протягом доби зафіксували у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, зафіксовані обстріли у населених пунктах: Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

Внаслідок обстрілів у с. Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалий госпіталізований у важкому стані до медичної установи.

"В області триває гуманітарне розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів", - інформує Синєгубов.

"Збройні Сили України на своїх позиціях, цілодобово захищають Харківщину від окупантів. Віримо в ЗСУ", - резюмує очільник регіону.

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