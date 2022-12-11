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Рашисти здійснили шість вогневих атак на Авдіївку, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційна армія РФ завдала 12 ударів по Донеччині, є поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, обстрілів зазнали 5 населених пунктів.
"Війська РФ здійснили шість вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Часів Яр, села Карлівка, Максимільянівка. Окупанти били по мирному населенню з РСЗВ "Град" та артилерії. Пошкоджено 2 житлових будинки і приміщення водоканалу", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та Максимільянівці.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар11.12.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 1
Senator 0eaca536
показати весь коментар11.12.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 0
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