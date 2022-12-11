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Рашисти здійснили шість вогневих атак на Авдіївку, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Окупаційна армія РФ завдала 12 ударів по Донеччині, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

"Війська РФ здійснили шість вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Часів Яр, села Карлівка, Максимільянівка. Окупанти били по мирному населенню з РСЗВ "Град" та артилерії. Пошкоджено 2 житлових будинки і приміщення водоканалу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та Максимільянівці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли Покровський і Бахмутський райони: 2 поранених, пошкоджені будинки

Автор: Ірина Дашківська
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Мелітополь за Авдіївка уже розрахувався
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11.12.2022 12:11 Відповісти
Авдеевку мавзолецные обезьяны 🦍🦍 штурмуют девятый год...,типа Киев за три дня...🤣вторая армия Третьего Мира ..после Зимбабве..👹🦍🦍💀💀💀🤣вояки блин..💀
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11.12.2022 13:36 Відповісти
 
 