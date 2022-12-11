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Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, - посол Макеєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олексій,макеєв

Німеччина пообіцяла передати Україні більше зброї та боєприпасів. До того ж, країни ведуть перемовини щодо поставок сучасних танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в Німеччині Олексія Макеєва Welt am Sonntag.

"У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", - сказав він.

Він зазначив, що не хоче чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд - натомість хоче змусити Німеччину надати те, що вона має, швидше, оскільки Україна не має часу чекати на зброю.

Макеєв наголосив, що українським військовим терміново потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів і боєприпасів.

"Крім того, ми ще ведемо переговори про поставку танків Marder і Leopard. Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом", - сказав посол.

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Макеєв зазначив, що Україна очікує від німецького уряду більш оперативного реагування на наші конкретні пропозиції та запити. Він додав, що у цього спостерігається позитивна динаміка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Запорожские разведчики "Бандерлоги" рассказали о проведении спецоперации.

Так, в Бердянском районе они вычислили место, где оккупанты перезаряжали ЗРК С-300 и сумели "накрыть" его.

Была сильная и долгая детонация. Уничтожено 7 единиц техники. 30 военных рф отправились на концерт Кабзона.

https://t.me/zaborzp/33233
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11.12.2022 12:39
+5
після мостових переправ, замість "патріотів" добавлять палатки,генератори і чайники для пунктів "незламності" для зламаних
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11.12.2022 13:06
+3
одразу після ковдр, опись проведуть, папери позаповнюють, і за 2-3 місяці привезуть..не те
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11.12.2022 12:18
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одразу після ковдр, опись проведуть, папери позаповнюють, і за 2-3 місяці привезуть..не те
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11.12.2022 12:18 Відповісти
Абєщать не значіт женітсо. старік Байден, где ****, ленд-лиз?
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11.12.2022 12:19 Відповісти
А "Патріоти" де?
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11.12.2022 12:19 Відповісти
Не дадут Пэтриоты. У них код свой-чужой запаролен под НАТО
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11.12.2022 12:30 Відповісти
Та будут танки. Наши экипажи еще осенью были подготовлены в Сарагасе, Испания.
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11.12.2022 12:29 Відповісти
Писали за ті 200 Леопардів і ше писали шо до них іржа добралась .
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11.12.2022 12:38 Відповісти
Це в русні іржа добралась. Мова зараз йде про перші 80 Леопардів-2 котры стоять на заводі у виробника. Не читай русняві вброси
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11.12.2022 12:46 Відповісти
Пів - року назад на Цензорі якиись експерт писав .
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11.12.2022 12:54 Відповісти
Запорожские разведчики "Бандерлоги" рассказали о проведении спецоперации.

Так, в Бердянском районе они вычислили место, где оккупанты перезаряжали ЗРК С-300 и сумели "накрыть" его.

Была сильная и долгая детонация. Уничтожено 7 единиц техники. 30 военных рф отправились на концерт Кабзона.

https://t.me/zaborzp/33233
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11.12.2022 12:39 Відповісти
Зеля отказался от систем Patriot...очень дорого для Украины...
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11.12.2022 12:44 Відповісти
Що ти мелешь руснявий?
Провокатор хренов
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11.12.2022 12:47 Відповісти
А как же без кацапских провокаторов?!

Они все тут, на украинских сайтах.

Кушать оцень хотисчя. Деньги не пахнут.
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11.12.2022 13:43 Відповісти
опохмеляйся сенатор...
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11.12.2022 14:42 Відповісти
після мостових переправ, замість "патріотів" добавлять палатки,генератори і чайники для пунктів "незламності" для зламаних
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11.12.2022 13:06 Відповісти
вживані чайники, що їх не вдалося продати на аукціоні? )))
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11.12.2022 13:28 Відповісти
"танків Marder" - це не танки, а БМП.
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11.12.2022 18:02 Відповісти
 
 