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В іранському університеті, що займається військовими проєктами, стався вибух
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вибух і пожежа сталися в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на twitter-сторінці Iran International English.
Зазначається, що університет пов’язаний з проєктами в оборонні сфері.
"Іранське державне медіа Borna News повідомило про вибух і пожежу на хімічному факультеті Ісфаханського технологічного університету. На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", – йдеться у твіті.
Топ коментарі
+22 Алекс Скела
показати весь коментар11.12.2022 21:32
+13 Вася Шевченко f77d76ba
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+13 Fish Man
показати весь коментар11.12.2022 21:54
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Вони обидва хочуть мати можливість здійснювати агресію за кордоном і репресії проти власного народу вдома без будь-якої перешкоди з боку заважаючого Заходу.
Але для Москви володіння ядерною зброєю є одним із ключових ознак того, що вона є «великою державою» в тому, як її визначає Росія - і це не той статус, який Росія прагне бачити підірваним, ділячись нею навколо.
Пахта́. Іранською (фарсі), таджицькою і узбецькою це слово звучить однаково.
Любителі футболу можуть пригадати ташкентський футбольний клуб "Пахтакор" ("Хлопкороб").
До речі, прапор клубу - в державних кольорах України. Такий от збіг.
Радарная установка была уничтожена,,.