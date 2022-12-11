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Новини За кордоном
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вибух (3741) Іран (1336)

В іранському університеті, що займається військовими проєктами, стався вибух

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іран

Вибух і пожежа сталися в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на twitter-сторінці Iran International English.

Зазначається, що університет пов’язаний з проєктами в оборонні сфері.

"Іранське державне медіа Borna News повідомило про вибух і пожежу на хімічному факультеті Ісфаханського технологічного університету. На відео… зазначено, що в одній з лабораторій факультету стався вибух", – йдеться у твіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка Іраном російських збройних сил зросте найближчими місяцями, - британська розвідка

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Бабах амбар!
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11.12.2022 21:32
+13
курите?))) маковую соломку чёли???
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11.12.2022 21:51
+13
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11.12.2022 21:54
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11.12.2022 21:31 Відповісти
Бабах амбар!
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11.12.2022 21:32 Відповісти
Нас там нєт, але залік
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11.12.2022 21:33 Відповісти
Савпадєніє?Да савпєдєніє...
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11.12.2022 21:34 Відповісти
гранаты не той системы?
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11.12.2022 21:36 Відповісти
Яке нещастя
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11.12.2022 21:40 Відповісти
Что-то не то бросили в унитаз.
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11.12.2022 21:41 Відповісти
Вибухова ж річ ці ізраїльскі цигарки
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11.12.2022 21:42 Відповісти
Ну так Украинские боевые гуси как раз туда на зиму и мигрируют. Наверняка еще и боевых комаров с собой прихватили.
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11.12.2022 21:42 Відповісти
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11.12.2022 21:54 Відповісти
Ой летіли дикі гуси....
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12.12.2022 00:25 Відповісти
плять, звяжись з рашистами , обов'язково щось вчудять чудотворці.Або бавовну підпалять.або пробірки із нафтою зірвуть
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11.12.2022 21:44 Відповісти
Це бавовнятко розмовляє на івриті. Нічого, порозуміємось. !תודה רנה
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11.12.2022 21:44 Відповісти
Перепрошую, очепятка. !תודה רבה
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11.12.2022 21:46 Відповісти
Добре коли у ворогів бавовна.
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11.12.2022 21:47 Відповісти
Да сами и подорвались, мастерят очередную бомбу
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11.12.2022 21:49 Відповісти
Не паліть де попало,паліть де не попало
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11.12.2022 21:50 Відповісти
Хіміки, - вони ніколи не зупиняються перед небезпечними експериментами.

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11.12.2022 21:51 Відповісти
курите?))) маковую соломку чёли???
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11.12.2022 21:51 Відповісти
от не надо было перекись ацетона на батарее сушить.
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11.12.2022 21:52 Відповісти
казалось бы - а нам что мешает? а то заслать в Москву наших экономистов и юристов вряд ли получится - там свои работают. а "наши" юристы и экономисты судя по 30 годам развития - лучше бы вообще не работали.
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11.12.2022 21:52 Відповісти
«Ой! А што єто там так бумкнуло?» (с)
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11.12.2022 22:00 Відповісти
Бавовна з доставкою.
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11.12.2022 22:01 Відповісти
Росія та Іран стають природними партнерами у злочинності.

Вони обидва хочуть мати можливість здійснювати агресію за кордоном і репресії проти власного народу вдома без будь-якої перешкоди з боку заважаючого Заходу.

Але для Москви володіння ядерною зброєю є одним із ключових ознак того, що вона є «великою державою» в тому, як її визначає Росія - і це не той статус, який Росія прагне бачити підірваним, ділячись нею навколо.
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11.12.2022 22:03 Відповісти
Як на іранському бавовна?
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11.12.2022 22:05 Відповісти
Не знаю как на фарси, а на иврите цемер гефен, что скорее всего
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11.12.2022 22:21 Відповісти
Як на іранському бавовна?

Пахта́. Іранською (фарсі), таджицькою і узбецькою це слово звучить однаково.
Любителі футболу можуть пригадати ташкентський футбольний клуб "Пахтакор" ("Хлопкороб").
До речі, прапор клубу - в державних кольорах України. Такий от збіг.

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11.12.2022 23:07 Відповісти
Моссад
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11.12.2022 22:37 Відповісти
Аллах всьо видит, шайтаны
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11.12.2022 23:02 Відповісти
В общем, "долго сандалик над полем летал".
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12.12.2022 00:10 Відповісти
,,В ночь на 11 декабря израильские военные выпустили три ракеты по радарной установке на базе ВВС Сирии, расположенной на юге Сирии.
Радарная установка была уничтожена,,.
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12.12.2022 01:59 Відповісти
Израиль предупредил ливанские власти, что, если Иран будет перебрасывать оружие для "Хизбаллы" напрямую в аэропорт Бейрута, израильские ВВС нанесут удар и по аэропорту.
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12.12.2022 02:51 Відповісти
Тю, війсковий універ і без вибухів - це ж не універ культури - вони ж вчаться.
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12.12.2022 08:36 Відповісти
 
 