РНБО запровадила санкції проти ще семи представників УПЦ МП. ПЕРЕЛІК

РНБО у неділю запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.

Відповідний указ президента №863/2022 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Нові санкції застосовані до таких осіб:

митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;

митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;

настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;

митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;

митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.



1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі. Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП.