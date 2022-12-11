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РНБО запровадила санкції проти ще семи представників УПЦ МП. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

РНБО у неділю запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.

Відповідний указ президента №863/2022 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Нові санкції застосовані до таких осіб:

  • митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
  • митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
  • настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
  • митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;
  • митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
  • архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.


1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі. Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. 
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Топ коментарі
+19
на скільки я пам'ятаю, при Порошенку відбувався масовий перехід кацапських парафій в ПЦУ, а при головному слузі 73% народу різко припинився
і взялися за мацковський патріархат після того, як друга президента зняли з посади очільника СБУ
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11.12.2022 22:12
+18
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11.12.2022 22:01
+15
Трохи статистики. Згідно останнього перепису в Україні євреї становлять 0,2% від загальної кількості населення. А тепер вгадайте країну, яка перебуває в стані війни, і президент, прем'єр міністр та міністр оборони цієї країни євреї. Підказка - це не Ізраїль. Поважаю армію Ізраїлю, у якої є чому повчитися, та євреїв, які вміють боронити свою країну, і не маю ніяких упереджень стосовно єврейського народу. Але погодьтесь, що наведена статистика в Україні м'яко кажучи наводить на роздуми, як так могло статися.
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11.12.2022 22:24
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А отэц Ондатрий?
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11.12.2022 21:58 Відповісти
Селям, Максе!

Отец Ондатрий не годится ни на шапку, ни в казанок - уж очень паскудная тварюка 😂
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11.12.2022 22:09 Відповісти
Ва-Селям, брате. Ну, на палю сгодится, в качестве Рождественского украшения.
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11.12.2022 22:10 Відповісти
Згодиться, опудалом у вертепі на Різдво 😂
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11.12.2022 22:28 Відповісти
як вбачається, під санкції попали суто ті до кого ніяк не дістати)))
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11.12.2022 22:48 Відповісти
Як завжди
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11.12.2022 23:38 Відповісти
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11.12.2022 22:01 Відповісти
Шел бы Льоша лучше адвокатствовать, если не хочет куда подальше
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11.12.2022 22:10 Відповісти
Трохи статистики. Згідно останнього перепису в Україні євреї становлять 0,2% від загальної кількості населення. А тепер вгадайте країну, яка перебуває в стані війни, і президент, прем'єр міністр та міністр оборони цієї країни євреї. Підказка - це не Ізраїль. Поважаю армію Ізраїлю, у якої є чому повчитися, та євреїв, які вміють боронити свою країну, і не маю ніяких упереджень стосовно єврейського народу. Але погодьтесь, що наведена статистика в Україні м'яко кажучи наводить на роздуми, як так могло статися.
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11.12.2022 22:24 Відповісти
Та які ж вони євреї? Здається мені, що жиди дещо відрізняються від євреїв...
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12.12.2022 01:07 Відповісти
щодо президента і міністра, правда, а от стосовно прем'єр-міністра готовий посперечатися
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12.12.2022 03:01 Відповісти
Він добре сказав, не сформувала. Тому пшик з їх СВО
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11.12.2022 22:29 Відповісти
Закривати цю ФСБешну контору треба, а не санкціями лякати.
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11.12.2022 22:03 Відповісти
таке враження, що митрополит Одеський Агафангел (Офігєнгел) відкупився, що СБУ ним не цікавиться, і всією Одеською фсб-шною єпархією
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11.12.2022 22:04 Відповісти
У Києві ще треба перевірити такі кубла ополчєнцев, як Іонинський, Китаївський монастирі та Голосіївську пустинь (там в готелі на 100 номерів завжди товчеться пів сотні паловнікав спортивної статури).
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11.12.2022 22:08 Відповісти
у Вас опечатка, мабуть "паломников" 😕
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11.12.2022 22:12 Відповісти
це цитата з мокшанської, саме "паловнікав"
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11.12.2022 22:14 Відповісти
але він як води в рот набрав...
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11.12.2022 22:49 Відповісти
знаючи про його сексуальну орієнтацію, ще невідомо, що він там собі в рот набрав
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12.12.2022 00:11 Відповісти
Нагадайте що робилось при Порошенку..
А.. нічого не робилось.. жодних обшуків сбу...
Просто проголосили, що в України своя церква та прохали приєднуватись..
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11.12.2022 22:06 Відповісти
на скільки я пам'ятаю, при Порошенку відбувався масовий перехід кацапських парафій в ПЦУ, а при головному слузі 73% народу різко припинився
і взялися за мацковський патріархат після того, як друга президента зняли з посади очільника СБУ
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11.12.2022 22:12 Відповісти
Так блін, я ж про те ж.. де я не виказав свого сарказму?
Очевидь, як сам комусь рекомендував, потрібно починати з фрази -- "звісно ж.."
Перепрошую! Дійсно незрозуміло висвітлився..
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11.12.2022 22:16 Відповісти
Ще нагадайте яка була думка щодо цього у кандидата в президенти, що відверто з цього знущався..
Я його не осуджуватиму як людину, станом на зараз.. але йому варто вибачитись та визнати, що він був не правий та в свій час невідав, що верзе..
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11.12.2022 22:23 Відповісти
Управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка, в якому зазначалося, що Служба безпеки вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки". Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану та прохання провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.
https://espreso.tv/posadovtsya-sbu-na-kiivshchini-vidstoronili-cherez-vtruchannya-v-protses-perekhodu-gromad-vid-upts-do-ptsu
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12.12.2022 00:58 Відповісти
Так, було таке, я знаю принаймні про одну конкретну громаду під Києвом, якій перейти до ПЦУ завадила мєнтура, заборонила збори під приводом воєнного стану.
А на той же день кацапський піп привіз своїх бабушок-тітушок і відкрили волонтерський центр, хоча в 2014-15 роках збирав пожертви на апалчєнцав.
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12.12.2022 02:52 Відповісти
А конкретніше медведчуківкі тітушатнті почали тупо по безпрєделу пи#дить всіх охочих перейти до української церкви.
Ця тенденція спостерігається і понині.
Менти зазвичай тільки спостерігають.
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12.12.2022 07:22 Відповісти
Ну ты дайош кацапьордыш!
"Просто проголосили".
Проголошували 300 років, а визнання добився хитромудрий лис Порох
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11.12.2022 22:14 Відповісти
От твоєї думки тут нафіг нікому нєнада.. великий ти "українець"... ще й "обізнаний" в історії..
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11.12.2022 22:19 Відповісти
Просто проголосили, що в України своя церква? Просто? Ви серйозно? Свідомі українці про це й мріяти не могли десятки років, якщо не століття. Створення Української православної офіційної церкви, точно увійде в підручники історії України. Те що не розігнали московських попів за 5 років, так і зе три роки про них навіть не згадував. Варто зазначити, що спроба московських попів перевести в "інший ранг" у Порошенко і його команди була. В останній рік президентства, спікер Парубій вніс законопроект, який забороняв би УПЦ МП називатися українською церквою і зобов язував би називатися російською (по суті як вона і є). Так хай піднявся страшенний, всі "опозиціонери" і ненависники Порошенка і компанії хором почали волати про утиски церкви. Законопроект не пройшов.
Стосовно ситуації зараз: що це за міра така "санкції"? Це підміна поняття суду і вироку? Чи це щоб не судити за держзраду? Взагалі санкції задумувалися як міра проти Іноземних громадян та організацій, але в нас зараз читають закони як хочуть.
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11.12.2022 22:24 Відповісти
Я згоден з кожним вашим реченням!
Ще раз перепрешую, що не вказав на саркастичність свого коментаря (проте, якийсь "ботяка" таки був помітив.. та почав свю пропаганду)
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11.12.2022 22:30 Відповісти
найпростіший спосіб захисту - назвати "ботякою" свого опонента
можна ще обізвати порохоботом, або зєлєботом, кому як подобається
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12.12.2022 00:18 Відповісти
Не "...не століття"...а саме століття! з 1685 року, коли Московії передали право призначати Київського Патріарха. Були після 1918 року спроби відродити, але Сталін знищив Автокефалію, яка ушла в підпілля, ще в 30-х роках....
Стосовно Петра не погоджуюсь, не хочу розводити срач, але коли було потрібно то він знайшов важелі впливу змінити Закон щоб Генпрокурором призначити потрібну людину без юридичної освіти. Я вже не кажу що Партію регіонів потрібно було поховати ще в 2014 ,а не давати можливість реінкарнації, як і зараз зробили "зелені"
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11.12.2022 23:01 Відповісти
Дебіли з пам'яттю акваріумних рибок і не таке схавають.
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12.12.2022 07:27 Відповісти
І ШО, мівіна на вуха для ZEскота?! Кловуни ZEбільні, їх закривати треба а не санкції вводити
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11.12.2022 22:08 Відповісти
Мікрополити...
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11.12.2022 22:10 Відповісти
Маасковську секту нах з України.
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11.12.2022 22:10 Відповісти
Санкції проти гундяй-секти потрібні недитячі, серйозні... включаючи закриття, розпуск і націоналізацію майна.
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11.12.2022 22:20 Відповісти
Санкции - новая модная мулька для лохов. Если виновен - нужно сажать. А то они ножкой туп-туп этим ******. Дебилы ведутся
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11.12.2022 22:21 Відповісти
Не розумію, які санкції? На кордон, пинка, та хай йдуть туди, що так пристрастно *******.
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11.12.2022 22:22 Відповісти
не на кордон. А суд и конфискация.
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11.12.2022 23:05 Відповісти
Так. Суд и конфискация, а потім на кордон. Якщо не нариють криміналу. Хоча... кому там рити?
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12.12.2022 01:13 Відповісти
вот жеж зрадулька, а при папередниках такого не было.
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11.12.2022 22:22 Відповісти
"РНБО запровадила санкції проти ще семи представників УПЦ МП"

Імітація бурхливої діяльності клоунським шапіто. Заборона і ліквідація рашистських осередків: рпц і депутатів жопоблоку справа максимум одного робочого дня. Однак клоуни нам продовжують вішати нам локшину з санкцій і обшуків.
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11.12.2022 22:23 Відповісти
Вони давно на"зону" напрацювали а тут просто санкціі.
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11.12.2022 22:24 Відповісти
діско-поп

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11.12.2022 22:27 Відповісти
Що це за міра така - санкції? Це підміна поняття суду і вироку? Чи це щоб не судити за держзраду? Взагалі санкції задумувалися як міра проти Іноземних громадян та організацій, але в нас зараз читають закони як хочуть. Зрозуміло, що будь які позасудові обмеження проти власних громадян легко можуть і напевне будуть, оскаржені в судах з прав людини.
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11.12.2022 22:27 Відповісти
Они призывают убивать украинцев, а против них всего лишь какие-то санкции? А онухрий где? Или ему этот сатанизм церковный не подчиняется?
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11.12.2022 22:27 Відповісти
А де ж паша мерседес?
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11.12.2022 22:30 Відповісти
А які санкції наклали на митрополитів. Скоріш за все згадали тих, хто дременув і не було в палатах.
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11.12.2022 22:37 Відповісти
Санкції проти громадян України, які тут, не в бігах, - це протиправне діяння. За нього будуть відповідати уся ця ЗЕ-ко-***** на чолі з зеленосяйним.
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11.12.2022 22:42 Відповісти
Митрополит Анто́ній (в миру Паканич Іван Іванович;

У грудні 2019 року заявив, що після зміни влади в Україн (приходу Зеленського), "жити стало легше".[22]
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11.12.2022 23:06 Відповісти
че за бред, какие санкции? Или сажпйте их или меняйте
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11.12.2022 23:23 Відповісти
Як це, "проти семи представників"? маацькофськой педроахатії, сатаніста куйндяя, зовсім не має існувати! А на святой Русі (Україні), тим більше! Хлопці ви що з глузду з'їхали?
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11.12.2022 23:28 Відповісти
Які санкції?? Цих кацапских скотиняк треба гнати з України!
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11.12.2022 23:43 Відповісти
Як це "які санкції"? А як заборонять "спати" з хлопцями-хористами, то це вже ого який удар! )))
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12.12.2022 01:20 Відповісти
Ага, дуже потужно
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12.12.2022 02:14 Відповісти
Санкції ? Що це за матюк? Вони громадяни України,інших громадян сажають,судять,а до цих шустрих бороданів за роботу на Рашку-санкції? Схоже це з тієї ж опери,що і весняні шашлики Зельки....
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12.12.2022 01:49 Відповісти
Які санкції проти громадян України? Нашіх зралників реба судити, а проти лідерів ІГІЛа санкції оголосити.
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12.12.2022 08:38 Відповісти
Почему президент и СБУ не трогают синагоги и мечети? Стратегические предприятия в Украине имеют капитал и управленцев из российских евреев. Через Альфа-банк, который под санкциями всего мира, российские евреи продолжают отмывать деньги украинских коммунальных предприятий (Киевводоканала, ЖКХ), обворовывая страну. Выходцы с Кавказа, имеющие родственников в Украине, убивают, насилуют и грабят украинцев на окупированных территориях. Так почему только УПЦ мешает президенту?
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12.12.2022 10:32 Відповісти
 
 