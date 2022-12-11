РНБО запровадила санкції проти ще семи представників УПЦ МП. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
РНБО у неділю запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.
Відповідний указ президента №863/2022 опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Нові санкції застосовані до таких осіб:
- митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
- митрополит Луганський і Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
- настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
- митрополит Бориспільський і Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Руської православної церкви Іван Паканич;
- митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
- архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.
1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі. Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП.
Будь ласка, зачекайте...
Отец Ондатрий не годится ни на шапку, ни в казанок - уж очень паскудная тварюка 😂
А.. нічого не робилось.. жодних обшуків сбу...
Просто проголосили, що в України своя церква та прохали приєднуватись..
і взялися за мацковський патріархат після того, як друга президента зняли з посади очільника СБУ
Очевидь, як сам комусь рекомендував, потрібно починати з фрази -- "звісно ж.."
Перепрошую! Дійсно незрозуміло висвітлився..
Я його не осуджуватиму як людину, станом на зараз.. але йому варто вибачитись та визнати, що він був не правий та в свій час невідав, що верзе..
https://espreso.tv/posadovtsya-sbu-na-kiivshchini-vidstoronili-cherez-vtruchannya-v-protses-perekhodu-gromad-vid-upts-do-ptsu
А на той же день кацапський піп привіз своїх бабушок-тітушок і відкрили волонтерський центр, хоча в 2014-15 роках збирав пожертви на апалчєнцав.
Ця тенденція спостерігається і понині.
Менти зазвичай тільки спостерігають.
"Просто проголосили".
Проголошували 300 років, а визнання добився хитромудрий лис Порох
Стосовно ситуації зараз: що це за міра така "санкції"? Це підміна поняття суду і вироку? Чи це щоб не судити за держзраду? Взагалі санкції задумувалися як міра проти Іноземних громадян та організацій, але в нас зараз читають закони як хочуть.
Ще раз перепрешую, що не вказав на саркастичність свого коментаря (проте, якийсь "ботяка" таки був помітив.. та почав свю пропаганду)
можна ще обізвати порохоботом, або зєлєботом, кому як подобається
Стосовно Петра не погоджуюсь, не хочу розводити срач, але коли було потрібно то він знайшов важелі впливу змінити Закон щоб Генпрокурором призначити потрібну людину без юридичної освіти. Я вже не кажу що Партію регіонів потрібно було поховати ще в 2014 ,а не давати можливість реінкарнації, як і зараз зробили "зелені"
Імітація бурхливої діяльності клоунським шапіто. Заборона і ліквідація рашистських осередків: рпц і депутатів жопоблоку справа максимум одного робочого дня. Однак клоуни нам продовжують вішати нам локшину з санкцій і обшуків.
У грудні 2019 року заявив, що після зміни влади в Україн (приходу Зеленського), "жити стало легше".[22]