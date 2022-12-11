Допомога Україні - інвестиція в загальну безпеку, - глава Міноборони Швеції Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який приїхав із візитом до України в неділю, заявив, що Стокгольм розширює підтримку Україні та розглядає її як інвестицію у загальну безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Декілька тижнів тому уряд ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, він вже на 50% більший, якщо порівнювати його з восьмим. Звичайно, це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію агресії з боку Росії. І в цьому пакеті ми надаємо ППО, також амуніцію для ще одного виду ППО, і також, звичайно, є пакет, пов’язаний із підготовкою до зими", – сказав Йонсон на пресконференції в Одесі.

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"Це означає, що Швеція підтримує не лише Україну, а й інвестує у загальну безпеку", – додав він.

Глава шведського Міноборони також нагадав, що з 1 січня країна почне головувати в Раді Європейського Союзу, і "захищати інтереси України буде дуже важливим для нас завданням".