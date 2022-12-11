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Допомога Україні - інвестиція в загальну безпеку, - глава Міноборони Швеції Йонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швеція

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який приїхав із візитом до України в неділю, заявив, що Стокгольм розширює підтримку Україні та розглядає її як інвестицію у загальну безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Декілька тижнів тому уряд ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, він вже на 50% більший, якщо порівнювати його з восьмим. Звичайно, це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію агресії з боку Росії. І в цьому пакеті ми надаємо ППО, також амуніцію для ще одного виду ППО, і також, звичайно, є пакет, пов’язаний із підготовкою до зими", – сказав Йонсон на пресконференції в Одесі.

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"Це означає, що Швеція підтримує не лише Україну, а й інвестує у загальну безпеку", – додав він.

Глава шведського Міноборони також нагадав, що з 1 січня країна почне головувати в Раді Європейського Союзу, і "захищати інтереси України буде дуже важливим для нас завданням".
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Давно пора всім зрозуміти.
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11.12.2022 22:40 Відповісти
дякуємо і за підтримку і розуміння ...
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11.12.2022 22:46 Відповісти
ярд в день треба. Шукайте.
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11.12.2022 22:52 Відповісти
И помните, что за общую безопасность Украина платит жизнями своих сыновей и дочек...
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11.12.2022 22:56 Відповісти
https://theins.ru/news/257743
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11.12.2022 23:05 Відповісти
І це правильно, бо якби пуйло напало на Європу, замість України, то цими силами, що були, він дійсно захопив би всю Європу, ось так, зненацька, а потім і Україну, якби перекрив західний кордон і постачання зброї до нас. А США сказав би, що якщо вони втрутяться, то завдасть ядерний удар по ним. І вони б тоді перелякалися. А так він протупив, напавши на майже найсильнішу сухопутну армію континенту. Що там з китайської не знаю, вони не демонстрували ще, що можуть.
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11.12.2022 23:24 Відповісти
Вікінги. Хоробрі і жорстокі воїни.
Засновники кількох середньовічних європейських держав. У тому числі, Київської Русі-Гардаріки.

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11.12.2022 23:33 Відповісти
Потрібно більше артилерії для ефективного опору агресії. Надайте Україні Арчери
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12.12.2022 00:52 Відповісти
 
 