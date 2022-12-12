У Польщі починаються навчання з повітряної евакуації для українських парамедиків
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У Польщі починаються навчання з повітряної евакуації поранених військових та цивільних із зони бойових дій.
Про старт реалізації ініціативи перших леді Олени Зеленської та Агати Корнгаузер-Дуди повідомив очільник Бюро нацбезпеки цієї країни Яцек Сєвєра, передає Цензор.НЕТ.
"У межах ініціативи перших леді України та Польщі група українських лікарів прибула до Польщі та завтра розпочинає навчання з повітряної евакуації поранених військових та мирного населення із зони бойових дій.
Варшава підтримує Київ у створенні повітряних рятувальних структур, ще більше груп перебувають у дорозі", – йдеться в його повідомленні.
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