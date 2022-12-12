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Окупанти вранці вдарили з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні, 12 грудня, після 7 години росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

А от зранку, після 7 години, росіяни ударили з мінометів по Середино-Будській громаді. На прикордонні розірвалися три ворожі міни 120 мм калібру", - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, зо учора, 11 грудня, після 20 години російські військові обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів. Було 6 прильотів 120 мм калібру.

"Руйнувань і жертв у обох випадках не було", - додав Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 10 грудня російські окупанти обстріляли 2 громади Сумщини, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Контрбатарейки в Середина-Буде еще долго не будет.
Там у кацапов на Центральной на въезде в Зёрново возле мостика стоит силовой трансформатор. От Середана-Буды лёту коптером четыре километра. Уроните на него один ВОГ, может тогда местные сожгут ***** этот "урал" с миномётом в кузове.
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12.12.2022 10:07 Відповісти
 
 