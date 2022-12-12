Окупанти вранці вдарили з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині
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Сьогодні, 12 грудня, після 7 години росіяни обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на Сумщині минула без обстрілів.
А от зранку, після 7 години, росіяни ударили з мінометів по Середино-Будській громаді. На прикордонні розірвалися три ворожі міни 120 мм калібру", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, зо учора, 11 грудня, після 20 години російські військові обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів. Було 6 прильотів 120 мм калібру.
"Руйнувань і жертв у обох випадках не було", - додав Живицький.
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Там у кацапов на Центральной на въезде в Зёрново возле мостика стоит силовой трансформатор. От Середана-Буды лёту коптером четыре километра. Уроните на него один ВОГ, может тогда местные сожгут ***** этот "урал" с миномётом в кузове.