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Минулої доби окупанти вбили двох цивільних в Україні, шестеро осіб поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 11 грудня, від рук окупантів загинуло двоє цивільних в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 11.12.2022 (станом на 09:00 12.12.2022):
Донецька область - 1 загиблий, 3 поранених;
Запорізька область - 1 загиблий;
Харківська область - 1 поранений;
Херсонська область - 2 поранених.
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