409 вибухонебезпечних предметів піротехніки знешкодили за добу. ІНФОГРАФІКА

Протягом доби 12 грудня піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили територію площею 32 гектари та знешкодили 409 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього від початку широкомасштабного воєнного вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 303 211 вибухонебезпечних предметів, зокрема 2155 авіаційних бомб. Обстежено територію площею орієнтовно 76 464 гектари", - повідомили у ДСНС.

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