Двом колишнім офіцерам, які воювали на боці ворога на Херсонському напрямку, повідомлено про підозру у державній зраді
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Правоохоронці заочно повідомили про підозру командиру механізованої роти та начальнику відділення зв’язку начальнику зв’язку штабу військової частини в АР Крим за фактом державної зради.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя, внаслідок збройної агресії РФ, колишні офіцери не з’явилися на службу в пункті постійної дислокації на материковій частині України. Вони зрадили військовій присязі на вірність українському народові та відмовились виконувати обов'язки несення служби у Збройних Силах України. Перейшовши на бік ворога, вони вчинили державну зраду. У січні 2015 року їм заочно було повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України) та оголошено в розшук.
Надалі підозрювані проходили військову службу у складі збройних сил РФ на керівних посадах і брали активну участь у збройній агресії РФ проти України на Херсонському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
От оця наша толерантність нас і погубить, бо не страшні московські воші, а страшні свої гниди!