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Новини Війна в Україні
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ППО (1812) дрони (2456) Ігнат (696)

Росіяни б’ють безпілотниками вночі, сподіваючись уникнути ППО, – Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

Тактика Росії у застосуванні іранських дронів не змінилася, але тепер вони запускають їх не з півдня, а з інших напрямків. Після кількатижневої паузи ворог уже двічі здійснив масовані удари такими безпілотниками.

Під час першої атаки протиповітряна відпрацювала успішніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони застосовують відповідно до тієї обстановки, що змінилась на півдні країни, вони почали їх застосовувати з інших напрямків. Це східна частина узбережжя Азовського моря", – повідомив він.

Стосовно можливих ракетних ударів Ігнат зазначив, що противник не полишив планів їх завдавати. Росія розосередила свою авіацію, але загрози ще є.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав іранськими дронами удару по енергетичній інфраструктурі Одещини та Миколаївщини, - Генштаб

"Все одно їм потрібні певні паузи, щоб накопичувати і планувати ті удари. Будемо готуватись і зустрічати ті удари, як це Повітряні сили роблять постійно", – заявив він.

Ігнат додав, що росіяни запускають дрони уночі, щоб знизити ефективність ППО. Тому для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять ті засоби ППО, які мають радіолокаційну боротьбу – це ракетні комплекси, зокрема С300 та засоби, надані нашими партнерами – Gepard, IRIS-T.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
справа не в тому що орки пускають бпла та ракети по нашій енергосистемі
справа в тому що ми не знищили ні одної ТЕС
ні одної розподільчої станції на території параші
таких об,єктів на відстані пострілу гаубиці чи граду, не кажучи вже за наші бпла, близько 30ти
жалко орків???
не дозволяють "партнери"
не дозволяє єрмак??? зеленський???
нема чим????
вимагаю пояснень....
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12.12.2022 13:43
+2
Юра, ППО\радару похєр - це день, чи ніч. А ТрО з кулеметами на станках - то не ППО, то просто пацани з кулеметами.
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12.12.2022 13:42
+1
Ігнат застосовує абревіатуру "ППО" в розумінні світоглядному: мовляв, це все, що викликає падіння збитих цілей - він філософ, це можна зрозуміти, бо й пацики зі стингерами, стрілами, голками - це теж "ППО"

сьогодні свято цих героїв, що валять кацапню підручними засобами - просто з шанців
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12.12.2022 14:06
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нагадало історію про картоплю та колорадських жуків-в ночі садили щоб колоради не бачили!!
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12.12.2022 13:38 Відповісти
Юра, ППО\радару похєр - це день, чи ніч. А ТрО з кулеметами на станках - то не ППО, то просто пацани з кулеметами.
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12.12.2022 13:42 Відповісти
Ігнат застосовує абревіатуру "ППО" в розумінні світоглядному: мовляв, це все, що викликає падіння збитих цілей - він філософ, це можна зрозуміти, бо й пацики зі стингерами, стрілами, голками - це теж "ППО"

сьогодні свято цих героїв, що валять кацапню підручними засобами - просто з шанців
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12.12.2022 14:06 Відповісти
не дивлячись на свято, я сьогодні далекий від філософії. Якось все сприймається буквально.
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12.12.2022 14:21 Відповісти
філософія допомагає притлумити хаос у сприйнятті "емоційних новин"

"не сприймайте життя надто серйозно - інакше вам із нього живим не виборсатися"

(цей вислів приписують Мольєру)
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12.12.2022 14:25 Відповісти
тем не менше, Мольєру теж не вдалося із нього живим виборсатися )
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12.12.2022 14:55 Відповісти
не вдалося, бо він сприймав усе серйозно...

за понад 9 місяців прийшло розуміння: те, що пишуть про війну в неті взагалі (та на ценезор.ніт - зокрема) - і те, що відбувається в реальному світі ---- це різні речі, іноді навіть протилежні

і з того всього нести яйко - не найкраще застосування власного життя, скільки там його залишилося

якщо Ви вмієте (я бачу це наочно) розрізняти всілякі пропагандистські вигадки (з обох боків, авжеж) од чогось схожого на "істину" - це вже запорука збереження здорового глузду, а поки що це річ найважливіша
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12.12.2022 15:21 Відповісти
справа не в тому що орки пускають бпла та ракети по нашій енергосистемі
справа в тому що ми не знищили ні одної ТЕС
ні одної розподільчої станції на території параші
таких об,єктів на відстані пострілу гаубиці чи граду, не кажучи вже за наші бпла, близько 30ти
жалко орків???
не дозволяють "партнери"
не дозволяє єрмак??? зеленський???
нема чим????
вимагаю пояснень....
показати весь коментар
12.12.2022 13:43 Відповісти
 
 