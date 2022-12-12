Росіяни б’ють безпілотниками вночі, сподіваючись уникнути ППО, – Ігнат
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тактика Росії у застосуванні іранських дронів не змінилася, але тепер вони запускають їх не з півдня, а з інших напрямків. Після кількатижневої паузи ворог уже двічі здійснив масовані удари такими безпілотниками.
Під час першої атаки протиповітряна відпрацювала успішніше, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони застосовують відповідно до тієї обстановки, що змінилась на півдні країни, вони почали їх застосовувати з інших напрямків. Це східна частина узбережжя Азовського моря", – повідомив він.
Стосовно можливих ракетних ударів Ігнат зазначив, що противник не полишив планів їх завдавати. Росія розосередила свою авіацію, але загрози ще є.
"Все одно їм потрібні певні паузи, щоб накопичувати і планувати ті удари. Будемо готуватись і зустрічати ті удари, як це Повітряні сили роблять постійно", – заявив він.
Ігнат додав, що росіяни запускають дрони уночі, щоб знизити ефективність ППО. Тому для боротьби з ворожими БпЛА найкраще підходять ті засоби ППО, які мають радіолокаційну боротьбу – це ракетні комплекси, зокрема С300 та засоби, надані нашими партнерами – Gepard, IRIS-T.
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сьогодні свято цих героїв, що валять кацапню підручними засобами - просто з шанців
"не сприймайте життя надто серйозно - інакше вам із нього живим не виборсатися"
(цей вислів приписують Мольєру)
за понад 9 місяців прийшло розуміння: те, що пишуть про війну в неті взагалі (та на ценезор.ніт - зокрема) - і те, що відбувається в реальному світі ---- це різні речі, іноді навіть протилежні
і з того всього нести яйко - не найкраще застосування власного життя, скільки там його залишилося
якщо Ви вмієте (я бачу це наочно) розрізняти всілякі пропагандистські вигадки (з обох боків, авжеж) од чогось схожого на "істину" - це вже запорука збереження здорового глузду, а поки що це річ найважливіша
справа в тому що ми не знищили ні одної ТЕС
ні одної розподільчої станції на території параші
таких об,єктів на відстані пострілу гаубиці чи граду, не кажучи вже за наші бпла, близько 30ти
жалко орків???
не дозволяють "партнери"
не дозволяє єрмак??? зеленський???
нема чим????
вимагаю пояснень....