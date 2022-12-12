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ЄС застеріг Іран від постачань зброї до Росії: Будуть обмежувальні заходи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іран

Європейський Союз застеріг Іран від будь-яких нових постачань зброї Російській Федерації, зокрема балістичних ракет малої дальності, що може призвести до подальшої ескалації війни проти України.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, схвалених у понеділок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових постачань зброї до Росії, зокрема будь-яких кроків, спрямованих на можливе передання Росії балістичних ракет малої дальності, що може призвести до серйозної ескалації. Євросоюз продовжить реагувати на всі дії на підтримку російської агресії проти України і притягувати Іран до відповідальності, зокрема за допомогою додаткових обмежувальних заходів", - зазначили у ЄС.

ЄС "рішуче засуджує та вважає неприйнятним" будь-який вид військової підтримки Ірану, зокрема постачання безпілотних літальних апаратів, для ведення незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни РФ проти України, що "грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН".

"Цю зброю, надану Іраном, Росія використовує без розбору проти українського цивільного населення та інфраструктури, спричиняючи жахливі руйнування та людські страждання. У цьому контексті Європейський Союз нагадує, що будь-яке передання певних бойових безпілотників та ракет до Ірану чи з Ірану без попереднього дозволу Ради безпеки ООН є порушенням резолюції 2231 РБ ООН", - констатували у ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз сьогодні розгляне санкції проти Ірану через репресії у країні та постачання дронів Росії

З огляду на це у ЄС заявили, що продовжують підтримувати поточну роботу групи Секретаріату ООН, яка відповідає за контроль за виконанням резолюції 2231 РБ ООН.

"Європейський Союз із великим занепокоєнням фіксує повідомлення про те, що іранська зброя, зокрема безпілотні літальні апарати, виготовляється з компонентів міжнародного походження, зокрема з Європи, і розглядає можливість вжиття відповідних заходів", - ідеться у висновках.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Заборона на експорт свинини !
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12.12.2022 17:33
+3
Иран Евросоюзу: "ой, боюсь, боюсь..." Да сра...ть Иран хотел на эти страшилки
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12.12.2022 18:27
+2
Та вони і так під "обмежувальними заходами"! Хіба що їхні виробництва бомбанете
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12.12.2022 17:17
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12.12.2022 17:15 Відповісти
Та вони і так під "обмежувальними заходами"! Хіба що їхні виробництва бомбанете
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12.12.2022 17:17 Відповісти
Ой, пуганули
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12.12.2022 17:20 Відповісти
це щось новеньке: "застерегти" - від цього в персів має в жилах кров стигнути
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12.12.2022 17:28 Відповісти
Заборона на експорт свинини !
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12.12.2022 17:33 Відповісти
"Обмежувальні заходи"? Звучить дуже загрозливо.
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12.12.2022 17:58 Відповісти
Иран знает что его предостерегают??? кому именно переданы эти предостережения? (это важно!)
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12.12.2022 18:03 Відповісти
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12.12.2022 18:09 Відповісти
реально их нужно припугнуть поставками свинины под видом курицы, это бы лучше подействовало.
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12.12.2022 18:13 Відповісти
Схоже, у єврочиновників з'явилось нове словосполучення-паразит: "ескалація конфлікту". Ранвше це були "Мінські домовленості"
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12.12.2022 18:15 Відповісти
Європейський Союз вводить додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини.

Нові обмежувальні заходи ЄС припускають, що потенційні активи 20 іранських фізичних осіб і однієї організації в Євросоюзі будуть заморожені, особам зі списку заборонено в'їзд в країни співтовариства.

Глави МЗС країн ЄС також схвалили додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран за підтримку РФ у війні в Україні.
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12.12.2022 18:16 Відповісти
аятолла захихикал
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12.12.2022 18:22 Відповісти
Иран Евросоюзу: "ой, боюсь, боюсь..." Да сра...ть Иран хотел на эти страшилки
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12.12.2022 18:27 Відповісти
Тупі європейці ніяк не збагнуть, що всім плбвати на санкціі. Тим часом украінці продовжують гинут
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12.12.2022 19:06 Відповісти
Иран уже лет 50 под санкциями, и беспилотники делают, и обогощают уран для создания я.о.
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12.12.2022 19:26 Відповісти
 
 