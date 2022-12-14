Вторгнення армії Білорусі в Україну наразі малоймовірне, - ISW

Попри оголошену Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, раптову перевірку боєздатності військових, американські аналітики вважають малоймовірним можливе вторгнення армії РБ в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну, йдеться у матеріалі.

Наказ Лукашенка від 13 грудня передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій Білорусі, виконання інженерних фортифікаційних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березина (що розташовані на відстані понад 170 км та 70 км від білорусько-українського кордону відповідно).

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах у вівторок, видно, як колона, ймовірно, білоруських бойових машин піхоти та вантажівок рухається з Колодищ (на схід від Мінська) у бік Хатави (6 км на південь від Мінська).

Повідомляється, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 та 30 вантажівок з особовим складом у напрямку Малорита, Брест (приблизно за 15 км від України). Крім того, російські танки Т-80 були перекинуті з Обуз-Лісновського полігону у білоруському Бресті, на Брестський полігон також у Бресті (приблизно за 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня. Повідомляється, що РФ перекинула 13 грудня три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищі.

Ці розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій, що тривають і припускають, що білоруські сухопутні війська можуть приєднатися до російського повномасштабного вторгнення в Україну, зазначають аналітики. В ISW вважають ймовірність вторгнення Білорусі до України в найближчому майбутньому маловірогідною.

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