Черговий обмін полоненими: додому повернулися 64 українські воїни. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. Вдалось визволити з російського полону 64 українські воїни, а також громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. До України повернули тіла 4 загиблих

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор. НЕТ.

"Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих", - йдеться в повідомленні.

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