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Новини Агресія Росії проти України
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Черговий обмін полоненими: додому повернулися 64 українські воїни. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. Вдалось визволити з російського полону 64 українські воїни, а також громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. До України повернули тіла 4 загиблих

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор. НЕТ.

"Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Черговий обмін полоненими: Україна повернула 60 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТО

Черговий обмін полоненими: додому повернулися 64 українські воїни 01
Черговий обмін полоненими: додому повернулися 64 українські воїни 02

Автор: 

військовополонені (934) обмін (1154) полонені (2261) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+36
Дякувати Богу живі!
З поверненням!
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14.12.2022 13:59
+26
Дуже гарна новина.Вітаємо всіх героїв на рідній українській землі...
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14.12.2022 13:59
+18
Дякую, Хлопці ! Ви Герої !
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14.12.2022 14:26
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З поверненням!
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14.12.2022 13:59 Відповісти
Дуже гарна новина.Вітаємо всіх героїв на рідній українській землі...
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14.12.2022 13:59 Відповісти
супер ! Я вдивляюсь у кожне подібне фото ,щоб побачити,чи нема на ньому мого знайомого,що вважається безвісті зниклим.На жаль,поки що його не побачив.
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14.12.2022 14:19 Відповісти
І я. На жаль, також ще ні. Оленівка.... 😢
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14.12.2022 18:15 Відповісти
Дякую, Хлопці ! Ви Герої !
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14.12.2022 14:26 Відповісти
найкращі новини! моя депресія відступає після таких новин і легше дихати. І за американського хлопця дуже рада - така хороша дитина, приїхав нам допомагати
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14.12.2022 14:32 Відповісти
# "...Ти на коліна не стала! Героям! Твоїм! Слава!"
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14.12.2022 14:40 Відповісти
Це той обмін де лисичанського попа-зрадника, засудженого на 12 років, віддали? Якщо так, то треба продовжувати, попів-зрадників тут повно
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14.12.2022 17:36 Відповісти
Виглядають голодними та виснаженими. Краще б перевдягли та погодували людей ніж записувати відосики для Дерьмака.
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14.12.2022 21:49 Відповісти
Пиар Дерьмака понад усе. А за хлопцев освобождённых огромная радость
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14.12.2022 21:53 Відповісти
Героям слава!
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15.12.2022 00:27 Відповісти
 
 