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Черговий обмін полоненими: додому повернулися 64 українські воїни. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. Вдалось визволити з російського полону 64 українські воїни, а також громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. До України повернули тіла 4 загиблих
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор. НЕТ.
"Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Пан Перець
показати весь коментар14.12.2022 13:59
+26 Александр Чуднивец #474549
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+18 shokolad
показати весь коментар14.12.2022 14:26
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