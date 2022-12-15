Українські прикордонники знищили російський дрон, який намагався атакувати катер, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько опівдня 14 грудня на Миколаївщині моряки-прикордонники знищили дрон-камікадзе "Ланцет".
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі обстановка в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони. В Чорному морі російське корабельне угруповання збільшилось до восьми одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.
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Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар15.12.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 1
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