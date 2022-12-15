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Миколаївська область (1824) прикордонники (947) дрони (2490)

Українські прикордонники знищили російський дрон, який намагався атакувати катер, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,ланцет

Близько опівдня 14 грудня на Миколаївщині моряки-прикордонники знищили дрон-камікадзе "Ланцет".

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі обстановка в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони. В Чорному морі російське корабельне угруповання збільшилось до восьми одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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15.12.2022 10:25 Відповісти
 
 