Росіяни обстрілювали різні ділянки вздовж лінії фронту на Донеччині, 1 людина загинула, 7 осіб дістали поранення, - ОВА
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Внаслідок російських обстрілів Донеччини також пошкоджено будинки.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку періодичних артобстрілів зазнавав Вугледар - пошкоджено 3 будинки, без постраждалих.
На Донецькому напрямку без жертв, однак є руйнування. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гайті Трудове - пошкоджено 1 приватний будинок. В Авдіївці вночі було два прильоти по старій частині міста, а зранку місто зазнало обстрілу з Градів по житловому кварталу.
На Горлівському напрямку найбільше цієї ночі постраждала Соледарська громада. У Роздолівці 1 людина загинула, 3 поранено, 1 будинок пошкоджено прямим влучанням. У Парасковіївці 1 людина поранена, пошкоджено 13 будинків. Також зафіксовано обстріли у самому Соледарі - там без жертв. Ще 3 людини за попередню добу поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено будівля агроскладу", - йдеться в повідомленні.
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