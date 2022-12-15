Росіяни продовжують тероризувати визволені села Луганської області, - Гайдай

Росіяни не припиняють обстріл з усієї наявної зброї визволених сіл Луганської області. Також скидають на населені пункти авіабомби.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки лінія фронту не посунеться - нормального життя на деокупованих територіях не буде. росіяни не припиняють обстрілів. Гатять з усієї наявної зброї, села кишать кілька метровими вирвами. І хоча люди мають все необхідне для виживання - постійно перебувають у підвалах. На вулиці - вкрай небезпечно", - йдеться в повідомленні.

Проте очільник Луганської ОВА сподівається, що наступного тижня безпекова ситуація покращиться. Тоді у визволені села можна буде привезти пенсії.

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