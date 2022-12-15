УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3756 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
382 0
Одеська область (2491) Чорне море (1353) ДСНС (4458)

Протикорабельну міну, яку винесло в гирло Дунаю, знешкодили на Одещині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

протикорабельна

На Одещині через шторм на Чорному морі морську міну винесло в гирло Дунаю.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ 

"Чергову морську міну штормове Чорне море винесло цього разу в гирло Дунаю. Морські прикордонники виявили її і спільно з силами Тероборони організували спостереження, не допускаючи наближення населення до небезпечного району.

Фахівцями ДСНС було здійснено контрольований підрив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВМС показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 