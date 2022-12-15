Протикорабельну міну, яку винесло в гирло Дунаю, знешкодили на Одещині

На Одещині через шторм на Чорному морі морську міну винесло в гирло Дунаю.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ

"Чергову морську міну штормове Чорне море винесло цього разу в гирло Дунаю. Морські прикордонники виявили її і спільно з силами Тероборони організували спостереження, не допускаючи наближення населення до небезпечного району.

Фахівцями ДСНС було здійснено контрольований підрив.

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