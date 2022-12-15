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Київ (13832) Київська область (3131) ДТЕК (547) відключення світла (217)

У Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії, в області - екстрені

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світло

У четвер, 15 грудня, у Києві діють графіки стабілізаційних відключень. В області енергетики продовжують застосовувати екстрені вимкнення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК "Київські електромережі" і ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

У Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

У Київській області графіки стабілізаційних відключень на ранок 15 грудня не діють. У регіоні застосовують екстрені вимкнення електрики, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

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Автор: Марина Макєєва
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А у мене 2 раба крутять генератор і є світло. Зручно, дешево,сердито. Велика подяка Кривавому Пастору.
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15.12.2022 10:50 Відповісти
что золкин двух кацапогенераторов выделил?)
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15.12.2022 11:10 Відповісти
Що усіх вимкнуть? Ой локшу розвішують.
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15.12.2022 11:08 Відповісти
 
 