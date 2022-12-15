У Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії, в області - екстрені

У четвер, 15 грудня, у Києві діють графіки стабілізаційних відключень. В області енергетики продовжують застосовувати екстрені вимкнення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК "Київські електромережі" і ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

У Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

У Київській області графіки стабілізаційних відключень на ранок 15 грудня не діють. У регіоні застосовують екстрені вимкнення електрики, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

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