У Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії, в області - екстрені
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У четвер, 15 грудня, у Києві діють графіки стабілізаційних відключень. В області енергетики продовжують застосовувати екстрені вимкнення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК "Київські електромережі" і ДТЕК "Київські регіональні електромережі".
У Києві діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.
У Київській області графіки стабілізаційних відключень на ранок 15 грудня не діють. У регіоні застосовують екстрені вимкнення електрики, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
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показати весь коментар15.12.2022 10:50 Відповісти Мені подобається 0
KosAn30 JT26
показати весь коментар15.12.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Буба Бубченко
показати весь коментар15.12.2022 11:08 Відповісти Мені подобається 0
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