У трьох громадах Полтавської області сьогодні проводитимуть навчальні стрільби
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Жителі Полтавської області сьогодні, 15 грудня, можуть чути звуки пострілів та вибухів. У регіоні проведуть військові навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"15 грудня в Лубенській, Полтавській та Щербанівській громадах проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.
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