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Жителів Сумщини просять зменшити використання електроенергії, - ОВА

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електроенергія

Жителів Сумської області закликають зменшити використання електроенергії.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінове повідомлення від енергетиків: потрібно зменшити використання електроенергії! Прохання до населення і підприємств!" - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, користувачі виходять за ліміти, тому є ризик вимкнення абонентів одразу двох черг ГПВ (графік погодинного відключення) з 10 ранку.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Чому постійно йдуть заклики до простих громадян? Вони що найбільші споживачі, ніт. Підприємства вимикайте. Вони на дотаціях з бюджету сидять.
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15.12.2022 11:06 Відповісти
До простих громадян заклики йдуть для того щоб їхні мізки були зайняті питанням як за три години світла спромогтися ще й зменшити використання.

Бо інакше простим громадянам можуть прийти в голову думки з приводу "якщо Ахметов не може підтримувати критично важливу інфраструктуру то може є сенс передати її комусь іншому"
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15.12.2022 11:14 Відповісти
Тільки-но хотів написати: А "красивих та успішних" закликають не жерти з обох рук.
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15.12.2022 11:16 Відповісти
її (електрики) й так на Сумщині немає, а тут ще й зменшити споживання закликають.
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15.12.2022 11:14 Відповісти
в ідеалі здохнути назавжди
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15.12.2022 11:18 Відповісти
Вона у нас на Конотопщині і так цілодобово 2 год. через 4, а тут ще зменшимо?
Щиро дякую, мразото!
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15.12.2022 11:43 Відповісти
зверніться до елеваторів Андрія Деркача хай вони зменшать споживання !
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15.12.2022 12:18 Відповісти
Страшно від того яких зелених олігофренів привели до влади безмозглі виборці. Вони взагалі розуміють поняття відкладенний попит. Пів дня немає світла, зрозуміло що з його появою люди починаю прати, прасувати, готовити їжу, опалювать помешкання. Куди ще можна зменшувать? Може вже і дихать неможна?
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15.12.2022 14:33 Відповісти
 
 