Жителів Сумщини просять зменшити використання електроенергії, - ОВА

Жителів Сумської області закликають зменшити використання електроенергії.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінове повідомлення від енергетиків: потрібно зменшити використання електроенергії! Прохання до населення і підприємств!" - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, користувачі виходять за ліміти, тому є ризик вимкнення абонентів одразу двох черг ГПВ (графік погодинного відключення) з 10 ранку.

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