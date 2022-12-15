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Водій, намагаючись об’їхати калюжу, підірвався на міні у Чернігівській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

13 грудня на дорозі у напрямку Вербівка-Олександрівка на Чернігівщині на міні підірвався водій-логіст.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

30-річний чоловік, який намагався об'їхати калюжу, з'їхав з ґрунтової дороги та натрапив на міну.  У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, посічені рани обличчя, травму правого ока, гематоми обличчя та правої ноги.

Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості.

За словами голова Чернігівської ОВА, в області за минулий тиждень фахівці ДСНС знищили 204 небезпечні предмети. 

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Автор: Марина Макєєва
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Не понял, какие это такие калюжи на отличнейших дорогах з великого крадивныцтва?
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15.12.2022 11:31 Відповісти
да, есть пока в дорожном деле недоработки. но скоро их скорректируют, будет пробито ещё и финансирование на "калюжный ремонт", ну чтобы не сильно калюжи пересыхали до того как замёрзнут. а потом выпадет белый асфальт, его укатают и будет опять отличнейшая зимняя дорога!
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15.12.2022 11:43 Відповісти
люди,перестаньте єхидничати про ті дороги.Слава Богу,що молода людина жива залишилась.
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15.12.2022 13:12 Відповісти
 
 