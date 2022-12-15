Водій, намагаючись об’їхати калюжу, підірвався на міні у Чернігівській області

13 грудня на дорозі у напрямку Вербівка-Олександрівка на Чернігівщині на міні підірвався водій-логіст.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

30-річний чоловік, який намагався об'їхати калюжу, з'їхав з ґрунтової дороги та натрапив на міну. У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, посічені рани обличчя, травму правого ока, гематоми обличчя та правої ноги.

Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості.

За словами голова Чернігівської ОВА, в області за минулий тиждень фахівці ДСНС знищили 204 небезпечні предмети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули з безпілотника на територію Хотінської громади Сумщини дві вибухівки, - Держприкордонслужба