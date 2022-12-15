328 дітей вважаються зниклими безвісти в Україні
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В Україні із початку повномасштабної війни з РФ наразі вважаються зниклими 328 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 15 грудня 2022 року: 328 — зниклі, 13613 — депортовані, 8228 — знайдені", - уточнюється у повідомленні.
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