328 дітей вважаються зниклими безвісти в Україні

В Україні із початку повномасштабної війни з РФ наразі вважаються зниклими 328 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 15 грудня 2022 року: 328 — зниклі, 13613 — депортовані, 8228 — знайдені", - уточнюється у повідомленні.

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