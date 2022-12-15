ЄС може сьогодні узгодити нові санкції проти РФ, - Мішель

Комітет постійних представників країн Євросоюзу (COREPER) у четвер може ухвалити рішення щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, хоча поки що у низки країн залишаються питання.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося завершити роботу щодо дев'ятого пакету санкцій. Я впевнений, що це можливо, але над цим потрібно буде попрацювати у наступні години", - сказав Мішель перед самітом Євроради.

"Не тільки Угорщина має питання щодо пакету санкцій, а й низка інших країн. Над ним все ще необхідно попрацювати, у цьому плані ми розраховуємо на зустріч Комітету постійних представників, яка, як очікується, відбудеться сьогодні паралельно з самітом Євроради для того, щоб ми змогли сьогодні ухвалити рішення", - додав він.

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