Нові "зелені" електростанції можуть частково компенсувати дефіцит потужності в енергосистемі, - ДТЕК

Компанія ДТЕК ВДЕ на своїх генеруючих підприємствах у листопаді 2022 року згенерувала 28,7 млн кВт-год зеленої електроенергії.

Цього обсягу достатньо для покриття місячної потреби в електроенергії для майже 190 тисяч домогосподарств. Про це йдеться в повідомленні компанії.

ДТЕК ВДЕ підтримує роботу власних генеруючих потужностей для того, щоб вони могли виробляти максимальну кількість електроенергії і таким чином зменшувати її дефіцит під час опалювального сезону. "Зараз держава має використовувати всі можливості, щоб нарощувати власну генерацію електроенергії. В цій ситуації саме галузь ВДЕ готова підставити своє плече – інвестори пропонують добудувати нові потужності.

Навіть в умовах війни. Цим шансом треба скористуватися, адже від енергетики, без перебільшення, залежить питання виживання країни", - заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев. Окрім того, після звільнення частини Херсонської області Збройними Силами України компанія ДТЕК ВДЕ готується відновити роботу Трифонівської СЕС. Підприємства компанії, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, не генерують електроенергію та відновлять свою роботу після деокупації.