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Новини Суспільство
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енергетика (1649) ДТЕК (547)

Нові "зелені" електростанції можуть частково компенсувати дефіцит потужності в енергосистемі, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дтек

Компанія ДТЕК ВДЕ на своїх генеруючих підприємствах у листопаді 2022 року згенерувала 28,7 млн кВт-год зеленої електроенергії.

Цього обсягу достатньо для покриття місячної потреби в електроенергії для майже 190 тисяч домогосподарств. Про це йдеться в повідомленні компанії.

 ДТЕК ВДЕ підтримує роботу власних генеруючих потужностей для того, щоб вони могли виробляти максимальну кількість електроенергії і таким чином зменшувати її дефіцит під час опалювального сезону. "Зараз держава має використовувати всі можливості, щоб нарощувати власну генерацію електроенергії. В цій ситуації саме галузь ВДЕ готова підставити своє плече – інвестори пропонують добудувати нові потужності.

Навіть в умовах війни. Цим шансом треба скористуватися, адже від енергетики, без перебільшення, залежить питання виживання країни", - заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев. Окрім того, після звільнення частини Херсонської області Збройними Силами України компанія ДТЕК ВДЕ готується відновити роботу Трифонівської СЕС. Підприємства компанії, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, не генерують електроенергію та відновлять свою роботу після деокупації.
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Топ коментарі
+14
Скільки ця ахметка буде грабити українців не пора послати його нах й уже і забрати все що він украв і отжав зі своїми бандюками українцям бізнесмен херов
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15.12.2022 12:22
+11
ах..ть
я так розумію це і є план енергетичної безпеки?

розповідаю - так звана "зелена енергетика" на практиці - викачування бабла з держави, бо остання купляє в них електрику по кінському тарифу

задумувалося що це має стимулювати селян ставити соняшні батареї на дахах, натомість селяни хрін можуть продертися крізь дозволи, зато поля чернозему вкриті соняшними батареями мутних холдінгів
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15.12.2022 12:26
+9
Коли ж вже ці "зелені інвестори" нажеруться!
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15.12.2022 12:24
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Скільки ця ахметка буде грабити українців не пора послати його нах й уже і забрати все що він украв і отжав зі своїми бандюками українцям бізнесмен херов
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15.12.2022 12:22 Відповісти
Коли ж вже ці "зелені інвестори" нажеруться!
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15.12.2022 12:24 Відповісти
ах..ть
я так розумію це і є план енергетичної безпеки?

розповідаю - так звана "зелена енергетика" на практиці - викачування бабла з держави, бо остання купляє в них електрику по кінському тарифу

задумувалося що це має стимулювати селян ставити соняшні батареї на дахах, натомість селяни хрін можуть продертися крізь дозволи, зато поля чернозему вкриті соняшними батареями мутних холдінгів
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15.12.2022 12:26 Відповісти
Якщо ставиш батареї для себе на даху, то ніби дозволи не треба... Дозвіл треба, якщо продаєш електрику.
Інша справа, що у селян немає 10 штук баксів на батареї+акумулятори+інвертори, контролери і тд..
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15.12.2022 12:31 Відповісти
я хз але нещодавно (до цієї фази війни) приятель платив за підключення електрики на ділянку 1к баксів (я так розумію восновному за документацію від електриків)
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15.12.2022 12:34 Відповісти
ахметке нормально, построил станцию и в сеть запитал и хер его кто отключит. А сколько небольших электростанций по селам простаивают изза того что село просто отключили от сети?

Солнечная станция без сети не может работать, потому что штрафы, штрафы, штрафы, не считая повышенные налоги. Владельцам нельзя напрямую продавать потребителям, хотя много случаев когда станция спокойно может обеспечить село в котором стоит.

Местным зеленым че, "киев сказал отключить мы и отключили".. никто не заинтересован проблему решать на местах. Главное гуманитарку припрятать на "свой" склад...

Когда мы уже начнем кугутов расстреливать?
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15.12.2022 12:27 Відповісти
як тільки припинимо обирати
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15.12.2022 12:31 Відповісти
многих ты глав военной администрации выбирал? отож
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15.12.2022 12:44 Відповісти
голів військових адміністрацій призначає президент, його обрали
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15.12.2022 13:07 Відповісти
Да ну? И много сейчас дают солнечные панели в такую погоду при световом дне в несколько часов? Или Ахметка хочет последнее выгрести с наших карманов чтобы потом давить что нужно сдаться
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15.12.2022 12:39 Відповісти
2квт станция дает сейчас в дождь 170вт (юг одесской обл). На освещение, роутер, медиаконвертер и отопительный насос хватает + минимальная подзарядка аккумуляторов, холодильник уже не тянет. Но исходя из цены станции - проще и намного дешевле иметь 2 авто аккумулятора, зарядку и инвертор 1000вт
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15.12.2022 13:13 Відповісти
Блін! Атомки з дешевими кіловатами працюють не на всю, а тут ************ ''зелену енергію"!
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15.12.2022 12:40 Відповісти
Так занизькими тарифами атомну і гідроенергетику банкрутять, щоб потім за безцінь віддати "ефективному власнику". Деркач довго цю тему окучував.
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15.12.2022 13:56 Відповісти
..найближчи два-три місяці (якраз, коли енергії явно не вистачатиме)- "порожні" у сенсі сонячного видобутку енергії (прямо зараз 100Вт панель видає +-1Ватт)..
практичніше і доцільніше, на перспективу ,було б забезпечити, не безкоштовно, але за мінімальними світовими цінами, БЕЗ ІНТЕРЕСУ владних бариг, навіть БЕЗ ПОДАТКІВ, якщо вже річ іде про енерговиживання України, альтернативним енергообладнанням усих бажаючих (наразі ціни скрізь по світу підскочили)..
- це і було б ефективним розосередженням засобів електрогенерації по усій території України, крок до енергонезалежності-енергобезпеки..
- та в нас усе - через сраку, бо крупним рєшалам не буде гешефту від цього
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15.12.2022 12:40 Відповісти
«Ринок» і «ринкові ціни» лише для пересічних споживачів, а для «свого» олігархату величезні знижки й виплати з бюджету
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15.12.2022 16:06 Відповісти
Цікаво послухати іксьпьєрдів в галузі будівництва, експлуатації СЕС🤔🧐😁 Основне джерело отримання інформації яких авторитетнійша система ОБС (одна баба сказала) 😝 Альйо, іксьпьєрді, а ви своїми мозолистими дупами здатні подумати про те, що у період особливого стану, виробники зеленої енергії можуть переглянути тарифи постачання електроенергії своїй державі. До речі, дурники, ви хоча б знаєте, що землі сільськогосподарського призначення не надаються під спорудження СЕС, а які кошти поступають в місцеві бюджети у вигляді податків вам відомо, чи безмежна хохляцька жаба не тільки очі, а й залишки мізків залила, дбл... бл
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15.12.2022 12:47 Відповісти
Та то зовсім не проблема - один тариф для всіх, і хай будує свої сонячні станції хоя до всирачки.
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15.12.2022 13:05 Відповісти
Експьорд у галузі СЕС, пікдажи нам темним як балансувати виробництво сонячної енергетики і споживання. Сонце світитить не тоді і не там де дефіцит енергії. Чим регулювати хмарність? А знаєш експьорд, що на відміну від європейських наші найбільші ахметівські СЕС без акумулюючих потужностей?
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15.12.2022 14:01 Відповісти
У мене поруч три сусіда поставили дома сонячні батареї і по зеленому тарифу заробляють собі.номінальна потужність цих станцій разом 25квт.нехай зимою вони мали б давати 30відсотків. але коли обленерго робить блекаут в районі то мої стабілізатори показують абсолютний нуль напруги.Тобто ніякої генерації в умовах блекауту та зелена енергетика не дає.А коли приходить фаза з АЕС по 1.68 вдень і 0.84грн вночі то навіщо мені зелена напруга по 5грн?Афера під прикриттям держави.
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15.12.2022 12:57 Відповісти
А тепер порівняйте вартість електроенергії, виробленої на АЕС та "зелений тариф" і усе стане на свої місця. Ніяк не нажеруться, навіть під час війни. Може, ДЕТЕКові варто згадати про справу "Ротердам+", та повернути вкрадені кошти електроенергією, поки не трапилась конфіскація по рішенню суду.
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15.12.2022 14:57 Відповісти
"Можуть частково" - це якраз не те, що зараз потрібно.
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15.12.2022 20:10 Відповісти
 
 