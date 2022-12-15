Нові "зелені" електростанції можуть частково компенсувати дефіцит потужності в енергосистемі, - ДТЕК
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Компанія ДТЕК ВДЕ на своїх генеруючих підприємствах у листопаді 2022 року згенерувала 28,7 млн кВт-год зеленої електроенергії.
Цього обсягу достатньо для покриття місячної потреби в електроенергії для майже 190 тисяч домогосподарств. Про це йдеться в повідомленні компанії.
ДТЕК ВДЕ підтримує роботу власних генеруючих потужностей для того, щоб вони могли виробляти максимальну кількість електроенергії і таким чином зменшувати її дефіцит під час опалювального сезону. "Зараз держава має використовувати всі можливості, щоб нарощувати власну генерацію електроенергії. В цій ситуації саме галузь ВДЕ готова підставити своє плече – інвестори пропонують добудувати нові потужності.
Навіть в умовах війни. Цим шансом треба скористуватися, адже від енергетики, без перебільшення, залежить питання виживання країни", - заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев. Окрім того, після звільнення частини Херсонської області Збройними Силами України компанія ДТЕК ВДЕ готується відновити роботу Трифонівської СЕС. Підприємства компанії, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, не генерують електроенергію та відновлять свою роботу після деокупації.
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я так розумію це і є план енергетичної безпеки?
розповідаю - так звана "зелена енергетика" на практиці - викачування бабла з держави, бо остання купляє в них електрику по кінському тарифу
задумувалося що це має стимулювати селян ставити соняшні батареї на дахах, натомість селяни хрін можуть продертися крізь дозволи, зато поля чернозему вкриті соняшними батареями мутних холдінгів
Інша справа, що у селян немає 10 штук баксів на батареї+акумулятори+інвертори, контролери і тд..
Солнечная станция без сети не может работать, потому что штрафы, штрафы, штрафы, не считая повышенные налоги. Владельцам нельзя напрямую продавать потребителям, хотя много случаев когда станция спокойно может обеспечить село в котором стоит.
Местным зеленым че, "киев сказал отключить мы и отключили".. никто не заинтересован проблему решать на местах. Главное гуманитарку припрятать на "свой" склад...
Когда мы уже начнем кугутов расстреливать?
практичніше і доцільніше, на перспективу ,було б забезпечити, не безкоштовно, але за мінімальними світовими цінами, БЕЗ ІНТЕРЕСУ владних бариг, навіть БЕЗ ПОДАТКІВ, якщо вже річ іде про енерговиживання України, альтернативним енергообладнанням усих бажаючих (наразі ціни скрізь по світу підскочили)..
- це і було б ефективним розосередженням засобів електрогенерації по усій території України, крок до енергонезалежності-енергобезпеки..
- та в нас усе - через сраку, бо крупним рєшалам не буде гешефту від цього