Російські та іранські БПЛА містять комплектуючі іноземного виробництва

У БПЛА Shahed-136, якими російські війська обстрілюють інфраструктуру України, знайдено комплектуючі іноземного виробництва

Про це повідомив під час брифінгу представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, інформує Цензор.НЕТ.

"Для недавніх атак по об’єктах критичної інфраструктури Одеси, вчорашньої атаки по Києву використовувалися БПЛА Shahed-136 — баражуючий боєприпас виробництва Ісламської Республіки Іран. Закуплені для російської армії, вони отримали найменування "Герань-2". Цей БПЛА ідентифікований фахівцями центру за характерними закінцівками крила, двигуном та іншими деталями. Ми констатуємо наявність серед елементної бази комплектуючих іноземного виробництва", - зазначив Заруба.

Також іноземні комплектуючи були виявлені й в низці дронів російської розробки й виробництва, які використовуються ворогом для терору цивільного населення

"Найбільш поширений з них — "Орлан-10", що використовується як розвідувальний безпілотник для ведення артилерійської розвідки та разом з іншими засобами в комплексах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Виробництво без іноземних комплектуючих так само неможливе", - повідомив Заруба.

За словами Заруби, результати проведених досліджень свідчать, що практично всі комплектуючі, які забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передачу даних різними каналами, GPS-навігацію в російських БПЛА іноземного походження.

"Ми вміємо протидіяти російським БПЛА і збиваємо їх щоденно наявними засобами ППО. Приклад - це 13 вчорашніх безпілотних літальних апаратів, збитих поблизу Києва. Проте, на нашу думку, ефективніше було б докласти більших зусиль для переривання ланцюжків постачання комплектуючих для таких дронів", - наголосив представник Центру.

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