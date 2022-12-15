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геноцид (281) голодомор (380) Європарламент (773) резолюція (253)

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

голодомор

Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років, організований радянською владою, геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідну резолюцію проголосували в четвер у рамках пленарного засідання Європарламенту. Із 536 депутатів, що проголосували, за - 506, проти - 12, утрималося - 17.

"(ЄП) визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний свідомою політикою радянської влади, геноцидом проти українського народу, оскільки він був скоєний з метою знищити групу людей шляхом умисного створення умов життя, розрахованиого на її фізичне знищення", - йдеться у резолюції.

У зв'язку з цим Європарламент закликав Російську Федерацію "як правонаступницю Радянського Союзу офіційно визнати Голодомор і вибачитися за ці злочини".

Крім того, ЄП закликав "усі країни та міжнародні організації, які ще не визнали Голодомор геноцидом, зробити це".

Також читайте: Зеленський закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Так получается, что Ющенко был прав !
Зеленский с его "сеньор голодомор" уже переобулся ?
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15.12.2022 13:49
+38
Європарламенту за позицію-респект...
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15.12.2022 13:47
+24
Ну шо тепер скаже клоун про сеньйора-голодомора?
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15.12.2022 13:56
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Європарламенту за позицію-респект...
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15.12.2022 13:47 Відповісти
Тринда кацапам. После военных контрибуций будут платить и за голодомор. ИМХО, но лучше, око за око, в геометрической прогрессии.
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15.12.2022 13:49 Відповісти
Щоб не платит репарації , їм вигодно розвалити РАШКУ на окремі країни, а усі долги повісити на мацкву 🤣🤣
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15.12.2022 13:53 Відповісти
борги
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15.12.2022 14:15 Відповісти
Дякую
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15.12.2022 14:21 Відповісти
думаю борги розділять між новими країнами які були у складі
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15.12.2022 21:36 Відповісти
Так получается, что Ющенко был прав !
Зеленский с его "сеньор голодомор" уже переобулся ?
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15.12.2022 13:49 Відповісти
Може РНБО ще і санкції на нього наложить?
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15.12.2022 13:52 Відповісти
"ми всі сєньори-голодомори"
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15.12.2022 14:17 Відповісти
Кроме ЗЄ
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15.12.2022 16:33 Відповісти
А чому кдоун був не прав тільки за "сенйор Голодомор"? А за Томос, який він обізвав термосом, а за "какая разница", а за "повію з двох боків"...???? Все, що ображав і висміював Володя сьогодні визнається нацією і всім світом, окпрім Засрашки, яка залишилася на тих тезах, що пропагував Володя.
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15.12.2022 16:49 Відповісти
А Ющенко тут до чого?
Це Леонід Макарович Кравчук, який народився на Рівненщині і ще хлопчиком чув від своїх родичів та сусідів про Голодомор, бо Рівненська область до вересня 1939 року входила у склад Польщі і там Голодомору не було. Так як раз Кравчук першим і став піднімати це питання. А ще він якось розповідав, що ще Щербицький потроху займався тим, щоб не всі докази були знищені чекістами.

Так при Ющенко Валентин Налівайченко, як тодішній Голова СБУ дав наказ розсекретити архіви на тему Голодомору, Другої світової та УПА!!! А Ющенко ворог України, який рядився у одяг українського націоналіста. Прийде час і це стане відомо громадянам України, тільки спочатку треба вигнати копняками з влади і політики всю кацапську агентуру.
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15.12.2022 16:57 Відповісти
метрова курва, йди на ***** із Кучмою разом.
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15.12.2022 17:37 Відповісти
Та про Голодомор багато хто говорив, але архіви відкрили при Ющенко, пам'ятники відкрили при Ющенко, фільми про голодомор створили при Ющенко і показували в кожній школі і кожній організації, тільки однs плакали і жахалися, дізнавшись про цю трагедію, а інші кричали, що це брехня, а ще інші не приділяли цьому питанню уваги, серед них були і Кравчук і Кучма. Вловили різницю?
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15.12.2022 17:45 Відповісти
При!!! А не завдяки йому. Я вже написав, що при ющенко це була ОСОБИСТА ініціатива Налівайченко!
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15.12.2022 22:37 Відповісти
дебільна курва, він Наливайченко Валентин.
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16.12.2022 15:59 Відповісти
Руки геть від найкращих у світі президентів!

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15.12.2022 19:49 Відповісти
курвиметр, Ви людина розумна??
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15.12.2022 22:14 Відповісти
Навіть інформована про те, що Ющенко сам підписав "чістосередечне" що у 1993-1994 вкрав у Банку "Україна" 80 міліонні, в доларах США і перевів їх не у Швейцарію, а у Москву!
По наказу Ющенко було розірвано дуже вигідний Україні і невигідний рф контракт на транзит та прив'язану до нього ціну на газ!!!

Це Ющенко пішов у корупційний зв'язок з Фірташем по газу, і ввів на ринок прокладку - "РосУкренерго".

Це Ющенко у 2007-му році підписав з готовим вже тікати до рф януковичем, Універсал порозуміння і цім самим оживив цей тоді вже політичний труп, як пізніше Порошенко оживив політичний труп Медведчука.

Ну і це Ющенко допоміг януковичу у 2010-му році спотворити волю виборців і стати президентом України зі всіма цімі наслідками, що ми маємо зараз.

Нічого, змінимо владу в Україні на українську і до всіх цих потвор дійдуть кримінальні справи.
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15.12.2022 22:36 Відповісти
Ну шо тепер скаже клоун про сеньйора-голодомора?
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15.12.2022 13:56 Відповісти
Вітаю це історичне рішення Європарламенту!

--
Зелений Змій
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15.12.2022 13:56 Відповісти
Вдячна, насилоньку
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15.12.2022 13:57 Відповісти
А прізвища тих 29 депутатів, хто проти або утримався, непогано було б знати...
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15.12.2022 13:59 Відповісти
У половини телефонні номера Будапешта. А інші трахалися зі шлюхами з Рязані. Та ще й чоловічої статі.
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15.12.2022 14:02 Відповісти
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15.12.2022 14:06 Відповісти
Господи, не дай Бог такое ночью приснится
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15.12.2022 16:34 Відповісти
и накрашенная страшная и ненакрашенная
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15.12.2022 22:13 Відповісти
І знов постає питання: Чому при наявності прямих задокументованих доказів голодомору, депортації великої кількості українців, киримли, знищення великої кількості українських селян під час їх повстань, знищення української інтелигенції, першої державності України у період 1918 - 1922 років, організованих саме комуністичним режимом РСФРР, а потім СРСР та УРСР, не бело проведено трибуналу по комуністичній партії, та вона не була засуджена ТАК, щоб жодна ватна душонка не мала можливості вякати про "протизаконність" заборони цієї партії в Україні???!!!
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15.12.2022 14:08 Відповісти
Тому що була однією з країн-переможниць у Другої світовій.
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15.12.2022 17:00 Відповісти
90 років... Як же довго Європа чекала, щоб визнати цей факт.
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15.12.2022 14:09 Відповісти
Якби в цьому році московія не відкрила своє обличчя, то і далі не визнавали. Просто кацапи тупо всім брехали і залякували.
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15.12.2022 16:52 Відповісти
Це правельно.
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15.12.2022 14:12 Відповісти
правило, а тому правильно...
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15.12.2022 17:39 Відповісти
все классно.якби ще європарламент визнав хто організував радянську владу.
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15.12.2022 14:17 Відповісти
Не було ніякого радянського режиму! Була російська окупація України!
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15.12.2022 15:12 Відповісти
кацапи самі в окупації.з часів спалення протопопа Авакума і всих його учнів.
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15.12.2022 15:27 Відповісти
Хто такі кацапи?
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15.12.2022 15:45 Відповісти
люди,які живуть на північний схід від скіфського квадрату.
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15.12.2022 15:49 Відповісти
Хто, хто. Троцький, Зиновьєв, Бланк, Каменев...
Вони самі спочатку прямо називали - "Жовтневий переворот".
А при Сталіні за те, що сказав ХТО керував Жовтневою "революцією" відразу 25 років в'язниці давали!
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15.12.2022 17:03 Відповісти
Кацапам прилітає і прилітає, прилітає і прилітає...
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15.12.2022 14:20 Відповісти
Зараз у світі є 2 країни-штатні жертви геноцидів: Ізраїль і Вірменія. Вони про це кричать на кожному кутку,в Україні діло дійшло вже до того,що т.з. Холокост повинні були вивчати в школах...А от Голодомор геноцидом ці крикливі вічні жертви....вперто відмовляються визнавати.Видно,тільки життя хачів та жидовинів мають значення....
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15.12.2022 15:45 Відповісти
Не треба зневажати смерті невинних жертв з якого б народу вони не походили. На жаль, повірити у такі масштабні звірства дуже важко тим, хто не пережив цього сам, чи хоча б чув від близьких людей. Через те і такі настирні у своїх зусиллях і вірмени, і євреї.
Про геноцид українців я вперше почула від свого дідуся в юності. Тоді ця тема відносилася до тих, які не можна було "виносити з хати". Дідусь пройшов через німецький концтабір і через радянський воркутинський лісоповал. Та жахи голодомору вважав найстрашнішими. Нарешті і про них дізнаються благополучні європейці.
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15.12.2022 16:17 Відповісти
Добре вони знали, щей допомагали робити совітам індустріалізацію та купляти кроваву пшеницю вскрадену в українсвьоких селян "куркулів".Роберт Конквест "ЖНИВА СКОРБОТИ " їм у поміч.
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15.12.2022 23:29 Відповісти
А з вірменськім треба ще розбиратися. Це було під час Першої світової на території Османської імперії, а не Вірменії. Маючи всього декілька відсотків серед населення Османської імперії, вірмени там керували майже всією внутрішньою та зовнішньою торгівлями. Ну ви розумієте, що з цінами та їжею під час війн буває. Ну османи і почали бити спекулянтів, які масово чомусь виявились вірменами. Так що був це Геноцид, або повстання населення проти спекулянтів, це потрібно ретельно вивчати історикам, які не будуть під впливом заінтересованих сторін.
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15.12.2022 17:10 Відповісти
Я чітко написав - хай розберуться незалежні історики. Ніякої насмішки.

У війні Вірменії проти АР, я на стороні Азербайджану, бо був в мене старший лейтенант, якій безпосередньо приймав участь у тій війні на початку 90-х, а потім перевівся до нас у ЗСУ. Так він мені сам розповідав, це не інформація з третіх рук, як їх тоді переодягали у вірменську форму і вони будучі військовослужбовцями армії РФ захоплювали населені пункти у Нагорному Карабаху.

Поки що моя особиста думка співпадає з офіційною позицією Туреччини
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15.12.2022 22:47 Відповісти
"Краще пізно, ніж ніколи"(с)
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15.12.2022 15:47 Відповісти
Всі знають ссср як імперію зла.
І кацапів всі знають як злих. Отож пазл складається. Імперія злих кацапів може бути тільки імперією зла.

Злі кацапи в своїй імперії зла організували голодомор українців. Тут все закономірно.
Пазл складається.
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15.12.2022 16:03 Відповісти
А чому кацапи такі злі. Тому що їхніми предками були андрофаги-людоїди.
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15.12.2022 16:09 Відповісти
Добре було б , щоб іще назвали ініціаторів Голодомору.
Поіменно
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15.12.2022 16:37 Відповісти
Панові Ющенку велика вдячність, що він підняв питання Голодомору на весь світ
Якби він навіть нічого більше не зробив, то за це одне українці повинні бути йому вдячні.
Це память про міліони наших предків.
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15.12.2022 16:42 Відповісти
Згадайте нас - бо ми колись жили.
Зроніть сльозу і хай не згасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно...
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15.12.2022 16:44 Відповісти
Дякую.
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15.12.2022 22:20 Відповісти
Коли я побачив, як ЗЄ в день пам"яті ірже на сцені Інтеру, він перестав існувати для мене назавжди....

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15.12.2022 16:46 Відповісти
Це дуже велика подія, яка буде мати значення на майбутнє. Сьогодні мало хто задумується над тим, що сталося, але це не тільки трагедія українського народу, а втрата, заморених голодом до 15 мільйонів українців, яких "червоні" і "білі" російські голодранці обібрали до нитки, коли обманули їх що після 1918 року будуть роздавати їм їхню ж, українську землю. А створили голодомор, вивезли із багатих церков золото, срібло, ікони та інше, яке продавали на заході за копійки. Потім вони застосували "червоний" терор, в процесі якого знищили найкращих, потім голодомори і терори, коли знищили хазяїна землі - українського селянина, назвали їх кулаками, забрали спочатку зерно, потім картоплю, буряки, моркву, яблука, какпусту... все і пустили на голодну смерть, оточивши України військами, щоб вони не змогли вийти за ці кордони, а Заходу брехали, що все нормально і показували вистави окремим журналістам веселі гуляння, організованними артистами театрів в селах. Потім цю тему заборонили, бо тільки хто щось промовить - в тюрму. За зерно купили різні агрегати, механізми, побудували заводи, фабрики і сьогодні верещать, що це все дала та злочинна держава. Яка держава і в кого забрала і за рахунок кого? А за рахунок українців! Сьогодні весь світ побачив те, що українці терпіли століттями і дали оцінку і думаю, переосмислять своє відношення до дикої орди.
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15.12.2022 17:09 Відповісти
Кстати, комбинат «Азовсталь» построен в 1932-33 годах на деньги, полученные от продажи зерна, отобранного у украинского селянства. Голодомор - величайшая трагедия в истории Украины! Никакие войны с ней не сравнятся! За то, что до конца не осудили ее и не сделали выводов расплачиваемся сейчас.
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15.12.2022 18:47 Відповісти
Предтечей голодомора-геноцида в Украине был голод 1921-1923 годов. В церковно-приходских (метрических) книгах Центральной Украины за эти годы, в разделе «О умерших» периодически встречаются записи: «умер от истощения, через голод, от голодной смерти». Используя эти важные исторические документы, можно получить обобщающие представления о масштабе голода в Украине 1921-1923 гг. В Центральном государственном историческом архива Украины в Киеве (ЦДІАК) данные метрические книги хранятся в фонде 127 (Архив Киевской духовной консистории). Искомые документы, касательно умерших от голода в 1921-1923 годах, главным образом можно найти в описях №№ 1012 и 1079.
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15.12.2022 19:16 Відповісти
молодцы!
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15.12.2022 21:19 Відповісти
Давайте угадаю:Мадьярщина,Австрия,Кипр(офшор Рашки),Греция-против или воздержались
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16.12.2022 00:40 Відповісти
вони мають не тільки вибачатися, вони мають сплачувати компенсації, при чому з відсотками за весь цей час, недарма русскіє так старалися щоб Голодомор ніхто ніколи не признав, розказували як "ми тоже голодали".
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16.12.2022 02:33 Відповісти
Потребовалась война чтобы они наконец признали очевидное.
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16.12.2022 05:02 Відповісти
 
 