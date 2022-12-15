Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
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Європейський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років, організований радянською владою, геноцидом українського народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідну резолюцію проголосували в четвер у рамках пленарного засідання Європарламенту. Із 536 депутатів, що проголосували, за - 506, проти - 12, утрималося - 17.
"(ЄП) визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний свідомою політикою радянської влади, геноцидом проти українського народу, оскільки він був скоєний з метою знищити групу людей шляхом умисного створення умов життя, розрахованиого на її фізичне знищення", - йдеться у резолюції.
У зв'язку з цим Європарламент закликав Російську Федерацію "як правонаступницю Радянського Союзу офіційно визнати Голодомор і вибачитися за ці злочини".
Крім того, ЄП закликав "усі країни та міжнародні організації, які ще не визнали Голодомор геноцидом, зробити це".
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Зеленский с его "сеньор голодомор" уже переобулся ?
Це Леонід Макарович Кравчук, який народився на Рівненщині і ще хлопчиком чув від своїх родичів та сусідів про Голодомор, бо Рівненська область до вересня 1939 року входила у склад Польщі і там Голодомору не було. Так як раз Кравчук першим і став піднімати це питання. А ще він якось розповідав, що ще Щербицький потроху займався тим, щоб не всі докази були знищені чекістами.
Так при Ющенко Валентин Налівайченко, як тодішній Голова СБУ дав наказ розсекретити архіви на тему Голодомору, Другої світової та УПА!!! А Ющенко ворог України, який рядився у одяг українського націоналіста. Прийде час і це стане відомо громадянам України, тільки спочатку треба вигнати копняками з влади і політики всю кацапську агентуру.
По наказу Ющенко було розірвано дуже вигідний Україні і невигідний рф контракт на транзит та прив'язану до нього ціну на газ!!!
Це Ющенко пішов у корупційний зв'язок з Фірташем по газу, і ввів на ринок прокладку - "РосУкренерго".
Це Ющенко у 2007-му році підписав з готовим вже тікати до рф януковичем, Універсал порозуміння і цім самим оживив цей тоді вже політичний труп, як пізніше Порошенко оживив політичний труп Медведчука.
Ну і це Ющенко допоміг януковичу у 2010-му році спотворити волю виборців і стати президентом України зі всіма цімі наслідками, що ми маємо зараз.
Нічого, змінимо владу в Україні на українську і до всіх цих потвор дійдуть кримінальні справи.
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Зелений Змій
Вони самі спочатку прямо називали - "Жовтневий переворот".
А при Сталіні за те, що сказав ХТО керував Жовтневою "революцією" відразу 25 років в'язниці давали!
Про геноцид українців я вперше почула від свого дідуся в юності. Тоді ця тема відносилася до тих, які не можна було "виносити з хати". Дідусь пройшов через німецький концтабір і через радянський воркутинський лісоповал. Та жахи голодомору вважав найстрашнішими. Нарешті і про них дізнаються благополучні європейці.
У війні Вірменії проти АР, я на стороні Азербайджану, бо був в мене старший лейтенант, якій безпосередньо приймав участь у тій війні на початку 90-х, а потім перевівся до нас у ЗСУ. Так він мені сам розповідав, це не інформація з третіх рук, як їх тоді переодягали у вірменську форму і вони будучі військовослужбовцями армії РФ захоплювали населені пункти у Нагорному Карабаху.
Поки що моя особиста думка співпадає з офіційною позицією Туреччини
І кацапів всі знають як злих. Отож пазл складається. Імперія злих кацапів може бути тільки імперією зла.
Злі кацапи в своїй імперії зла організували голодомор українців. Тут все закономірно.
Пазл складається.
Поіменно
Якби він навіть нічого більше не зробив, то за це одне українці повинні бути йому вдячні.
Це память про міліони наших предків.
Зроніть сльозу і хай не згасне свічка!
Ми в цій землі житами проросли,
Щоб голоду не знали люди вічно...