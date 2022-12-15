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Російські війська обстрілюють Харків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ода,харків

Російські війська сьогодні, 15 грудня обстрілюють Харків. У місті чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби обстрілів Харкова не зафіксовано, росіяни б’ють по Куп’янщині, поранено жінку, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
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15.12.2022 15:00 Відповісти
..а хіба відслідкована артилерійскими радарами точка вильоту не законна ціль?, та пох, що установки на території агресора - цивільні Українці мають жити, а агресори кацапи-військові - повинні подихати..
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15.12.2022 15:07 Відповісти
Там по дорозі Курська АЕС. В чому проблема...
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15.12.2022 15:48 Відповісти
Всіх зажопинців в Харків привезти.
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15.12.2022 15:56 Відповісти
 
 