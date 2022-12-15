Російські війська обстрілюють Харків

Російські війська сьогодні, 15 грудня обстрілюють Харків. У місті чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - йдеться в повідомленні.

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