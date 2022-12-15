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Російські війська обстрілюють Харків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська сьогодні, 15 грудня обстрілюють Харків. У місті чутно вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Ігоря Терехова.
"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та по можливості перебувати в укриттях", - йдеться в повідомленні.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар15.12.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 2
Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар15.12.2022 15:07 Відповісти Мені подобається 6
Vx Z
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krot_lub
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