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обстріл (21042) Запорізька область (2560) Старух (198)

Внаслідок обстрілу Оріхова поранені двоє співробітників місцевого "Водоканалу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оріхів

Внаслідок ракетного обстрілу міста Оріхів, що у Пологівському районі Запорізької області, поранені двоє працівників місцевого КП "Водоканал".

Про це  повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"У м. Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені два працівники місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Зато, ****,, в Бєлгороді всі співробітники водоканалів живі-здорові...
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15.12.2022 15:11 Відповісти
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15.12.2022 15:11 Відповісти
Вкрадені вікна в Україні!
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15.12.2022 15:30 Відповісти
 
 