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Росія змінює тактику війни під керівництвом Суровікіна, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олександр,сирський

Росіяни змінюють тактику війни під керівництвом генерала Сергія Суровікіна.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна", - зазначив він.

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За його словами, вони атакують невеликими, добре скоординованими пішими підрозділами: це дорого обходиться, зважаючи на солдатські життя, але це "ніколи не було найвищим пріоритетом Росії".

Сирський також зазначив, що сучасному командиру потрібно бути на зв’язку. Щодня йому приходить 300 повідомлень від солдатів. А ще підкреслив важливість морального духу.

"Ви повинні відчувати дух армії ", - каже він.
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Топ коментарі
+35
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15.12.2022 16:56
+22
bokorash

Цю картинку варто зберегти. На ній наочно видно рівень поваги Слуг до ЗСУ і Генерального штабу
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15.12.2022 17:14
+15
підараси
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15.12.2022 16:56
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15.12.2022 16:56 Відповісти
А вместо номера - картинка петушка или осла, барана или козла))
Этот гад в номере не нуждается, он такой один, потому что беды натворил, как миллиарды узников любой тюрьмы, если не больше. Деревянный макинтош ему нужен.
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15.12.2022 17:07 Відповісти
В канаве забить 🔨, как каддафи или Муссолини повесить вниз ногами‼️
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15.12.2022 17:44 Відповісти
А чому ***** тут такий високий?
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15.12.2022 17:32 Відповісти
на КІЛ посадили Бандерівці )
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15.12.2022 17:35 Відповісти
Бо на каблуках...як завжди.
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15.12.2022 17:43 Відповісти
"И выдали Ванечке клифт полосатый.... С бубновым тузом на спине...."
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16.12.2022 11:37 Відповісти
підараси
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15.12.2022 16:56 Відповісти
сирський росіянин коли отримав громадянство?
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15.12.2022 17:09 Відповісти
А яка різниця? Залужний їм задоволений і це добре.
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15.12.2022 17:20 Відповісти
Зеля його пропихує, незручний Залужний? А Марченко і Кривоноса, які спасли Київ і Миколаїв, гнобить. Тільки така підозра випливає.
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15.12.2022 17:26 Відповісти
Пропихує? Угу. Знайшов зраду? Молодець.
"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив через невідповідність. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (командувач Сухопутних військ України. - Ред.). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому справді потрібна інша бригада", - сказав Залужний. Джерело: https://censor.net/ua/n3387236
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15.12.2022 17:55 Відповісти
Дебальцево це сирський, запевняли Дебальцево оточення не буде, випусник Московського училища, подобається єрмаку. Із серії війни не буде.
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15.12.2022 17:35 Відповісти
Сгущают краски для западников, что бы не расслаблялись и давали больше оружия. Все верно
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15.12.2022 17:12 Відповісти
..не болтай ерундой... зря стараешься, ущербный холоп..
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15.12.2022 17:24 Відповісти
bokorash

Цю картинку варто зберегти. На ній наочно видно рівень поваги Слуг до ЗСУ і Генерального штабу
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15.12.2022 17:14 Відповісти
..зєліни депутани-зебіли-аніматори - тупорилі пдри.. це вже усі притомні Українці знають
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15.12.2022 17:27 Відповісти
Якщо така тактика приносить рашистам результат, то вони й далі будуть її використовувати, бо тут ціна стоїть на другому місці.
Наступальні дії ворога з підтримкою важкої техніки в разі її спалення в ході бою повністю деморалізують атакуючу піхоту.
А при атаці малими групами загибель чи часткова втрата боєздатності якоїсь із них не впливає на дії інших, оскільки в такому бою відсутній візуальний контроль атакуючих за діями інших, а йде виконання завдання для кожної групи.
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15.12.2022 17:14 Відповісти
Масло масляное…

Так это же очевидные вещи- суровикин=мясник Аллепо.

Чего еще можно от него ожидать?

Что он резко стал «гуманистом»?
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15.12.2022 19:08 Відповісти
Ага, тактік 90го рівня. Завалить мясом.
Якби Залужний керував армією орків, ми б захопили Землю. За три години
Все що може цей тактік - це, як і сто років назад, мясом закидувать фронт, в надії, що протилежна сторона здуріє від кількості трупів. Хіба це все історія все не бачила? Одному - мосінку без патронів, іншому - обойма, і вдвох - в атаку, урраааааа!!! а за спинами - кулемет нквдшників. Тактік, ***. Недойобаний. У кацапів був достойний генерал, Лєбєдь, але кацапам достойні не нада, треба довбойоби як суровікін.
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15.12.2022 20:00 Відповісти
І слава Богу, що так. Як би це цинічно не звучало. Головне, щоб наші хлопці були живими й неушкодженими.
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15.12.2022 21:13 Відповісти
методы суровикина- уничтожение всего,изнасилования,мародёрство
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15.12.2022 21:12 Відповісти
 
 