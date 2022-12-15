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Росія змінює тактику війни під керівництвом Суровікіна, - Сирський
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Росіяни змінюють тактику війни під керівництвом генерала Сергія Суровікіна.
Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна", - зазначив він.
За його словами, вони атакують невеликими, добре скоординованими пішими підрозділами: це дорого обходиться, зважаючи на солдатські життя, але це "ніколи не було найвищим пріоритетом Росії".
Сирський також зазначив, що сучасному командиру потрібно бути на зв’язку. Щодня йому приходить 300 повідомлень від солдатів. А ще підкреслив важливість морального духу.
"Ви повинні відчувати дух армії ", - каже він.
Топ коментарі
+35 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.12.2022 16:56
+22 Voc Vox
показати весь коментар15.12.2022 17:14
+15 Палиця Василь
показати весь коментар15.12.2022 16:56
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Этот гад в номере не нуждается, он такой один, потому что беды натворил, как миллиарды узников любой тюрьмы, если не больше. Деревянный макинтош ему нужен.
"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив через невідповідність. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (командувач Сухопутних військ України. - Ред.). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому справді потрібна інша бригада", - сказав Залужний. Джерело: https://censor.net/ua/n3387236
Цю картинку варто зберегти. На ній наочно видно рівень поваги Слуг до ЗСУ і Генерального штабу
Наступальні дії ворога з підтримкою важкої техніки в разі її спалення в ході бою повністю деморалізують атакуючу піхоту.
А при атаці малими групами загибель чи часткова втрата боєздатності якоїсь із них не впливає на дії інших, оскільки в такому бою відсутній візуальний контроль атакуючих за діями інших, а йде виконання завдання для кожної групи.
Так это же очевидные вещи- суровикин=мясник Аллепо.
Чего еще можно от него ожидать?
Что он резко стал «гуманистом»?
Якби Залужний керував армією орків, ми б захопили Землю. За три години
Все що може цей тактік - це, як і сто років назад, мясом закидувать фронт, в надії, що протилежна сторона здуріє від кількості трупів. Хіба це все історія все не бачила? Одному - мосінку без патронів, іншому - обойма, і вдвох - в атаку, урраааааа!!! а за спинами - кулемет нквдшників. Тактік, ***. Недойобаний. У кацапів був достойний генерал, Лєбєдь, але кацапам достойні не нада, треба довбойоби як суровікін.