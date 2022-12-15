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У деокупованих Святогірську та Лимані відновлено електропостачання,- ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

У визволених Святогірську та Лимані Донецької області ремонтні бригади енергетиків відновили електропостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Лиман, Святогірськ вже зі світлом. В інших населених пунктах продовжують працювати ремонтні бригади. Роботи ускладнюються через замінування", - зазначив Тимошенко.

За його словами, на Донеччині також працюють пункти безплатної видачі дров для населення. Усі мешканці деокупованих територій можуть скористатися цією послугою безплатно.

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Автор: Марина Макєєва
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Якщо електропостачання відновлено, то почнуть відключати світло.
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15.12.2022 17:35 Відповісти
Святогірських підерасів ФСБшного патріархату взагалі треба залишити без електроенергії, хай гріються від свічок
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15.12.2022 19:52 Відповісти
теперь сепарня продажная нагреется
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15.12.2022 20:19 Відповісти
Напругу подали ще тиждні 3 тому... але там все роздовбано... люди розбіжались, бази відпочинку (ті що не роздовбані) пусті.. Там електроспоживання копійчане.. люди готують їжу на вогнищах..
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15.12.2022 21:58 Відповісти
 
 