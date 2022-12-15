УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4154 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 656 78
війна (56389) ВР (11730) Зеленський (17431) військовослужбовці (3944) петиція (262) ЗСУ (5706) воєнні злочини (1567)

Зеленського просять ветувати закон щодо посилення покарання військовослужбовців, - петиція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

В Україні створили петицію з вимогою накласти вето на закон 8271, який посилює покарання для військовослужбовців ЗСУ.

Відповідна петиція опублікована на сайті офіційного представництва Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Її авторка Тетяна Костогризенко наголосила, що завдяки закону командування отримує "безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент".

"За непокору - від 3 до 10 років, невиконання наказу - від 3 до 7 років, погроза або насильство щодо начальника - від 5 до 10 років, самовільне залишення частини або місця служби - від 5 до 10 років, дезертирство - від 5 до 12 років тюрми, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю - від 5 до 10 років тюрми. При цьому зверніть увагу: забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення", - пояснюється в петиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі норми закону про посилення відповідальності за військові злочини надмірні та шкідливі, - Бобровська

"Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира — не матиме права на м’якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи засудженого та тяжкості правопорушення. Підсумовуючи, замість подяки військовим, які майже рік стримують повномасштабне вторгення росіянців та втілюють успішні операції зі звільнення території, ми отримуємо тюрму за нейменшу незгоду чи зауваження командирам (багато з яких часто дають накази, лишаючись у глибокому тилу)", - йдеться в петиції.

На думку ініціаторки цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: "Можливо, саме російське лобі у Раді зробило так, аби цей закон виглядав саме так - аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшим кількісно ворогом бійців ЗСУ, посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто Президента України.Чому не залишили одну єдину статтю - дезертирство - як кримінальну. Чому не дати можливість на справедливий суд та пом'якшуючі обставини кожному бійцю після його служби із захисту Батьківщини?".

Петиція наразі отримала 4 802 підписи з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 8271 який посилює покарання військовослужбовців за військові злочини. Представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону - надмірні й шкідливі. Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+42
До війни армію недофінансовував, а тепер починає пресувати військових. Чимось нефайним смердіти починає!!!
показати весь коментар
15.12.2022 18:03
+37
Зебільна влада старається. Запоребрикове ***** задоволене.
показати весь коментар
15.12.2022 18:13
+32
,,Хорошая,, мотивация для службы в армии.
показати весь коментар
15.12.2022 18:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.."кто в армии служил - тот в цирке не смеётся"(с)
- Зєлєнський, дослухайся до петиції Українців
показати весь коментар
15.12.2022 17:56 Відповісти
Янукович не служив у Армії з поважної причини, бо сидів у тюрмі. А Зеленський з якої причини не служив?
показати весь коментар
15.12.2022 18:00 Відповісти
.. але повинен як і Янукович сісти... Бо наробив своїм президенством стільки горя... що й на довічне потягне....
показати весь коментар
15.12.2022 18:20 Відповісти
Ещё не один миллиардер и политик в Украине не сел и Янукович , не сидит , а прохлаждается с украденными миллиардами
показати весь коментар
15.12.2022 22:32 Відповісти
... після другої світової у Європі не було війни такого масштабу! Ні в одній країні нема такої кількості постраждалих і людей зі зброєю! Хто не сяде..тих перестріляють! Коли зброя почне працювати замість суду... буде значно простіше!
показати весь коментар
16.12.2022 19:31 Відповісти
в кожаних штанях плясав на сцені.
показати весь коментар
15.12.2022 18:56 Відповісти
Він в цей час на роялі грав.
показати весь коментар
19.12.2022 09:23 Відповісти
Та оно под наркотой. Что дерьмак (читай: *****) скажет, то оно и делает
показати весь коментар
15.12.2022 18:27 Відповісти
"Можливо, саме російське лобі у Раді...."-
це ПРО ЩО вона?!

про шуфричів з бужанскіми, дубінськими, деркачами, партновими, арахаміями, єрмачками та різними татаровими з гундяєвським кривослав`ям....?? Люди, 9-місяць війни закінчується.... а віз і нині там.....
Думай-ТЕ!!
показати весь коментар
15.12.2022 17:59 Відповісти
9 місяців? Когда началась. втарая міравая война?
показати весь коментар
15.12.2022 18:10 Відповісти
Полномасштабная кровавая , а все молчат и терпят издевательства пятой колонны ! Проглотили «ВАГНЕРГЕЙТ» развели вас , как котят , противно было слушать , как хороводы водили с безуглой тварью !Журналюги почти все такие беззубые и послушно-продажные : « не на часи» , « ах оно🤢🤡 не понимает» Зеленский выстроил цепочку предателей по всем направлениям и только один Залужный , как когда-то. Турчинов решил вступить в схватку с монстрами РАШИСТСКИМИ
показати весь коментар
15.12.2022 22:40 Відповісти
До війни армію недофінансовував, а тепер починає пресувати військових. Чимось нефайним смердіти починає!!!
показати весь коментар
15.12.2022 18:03 Відповісти
Та вже скоро 4 роки як нестерпно смердить. Ховайся, хто може!!
показати весь коментар
15.12.2022 18:25 Відповісти
,,Хорошая,, мотивация для службы в армии.
показати весь коментар
15.12.2022 18:04 Відповісти
Зебільна влада старається. Запоребрикове ***** задоволене.
показати весь коментар
15.12.2022 18:13 Відповісти
++
показати весь коментар
15.12.2022 18:08 Відповісти
Якщо закон не буде підписаний значить для цього його і створили в ОП щоб показати "близость верховного тела нібито з народом" і таким чином показати "народність" відеоблогера Зелепука який у нас за президента, якщо закон буде підписаний то ситуація ще гірша, загравати ні з військовими ні з народом зелена пліснява навіть не збирається, більше того, тиск на військових буде лише зростати. Чому зростати? Здогадайтесь самі.
показати весь коментар
15.12.2022 18:13 Відповісти
Це вони підводять військових аби ті на місці знищували командирів зрадників? Що так що так у тюрму. Як на мене то такий закон це держрада.
показати весь коментар
15.12.2022 18:13 Відповісти
То для зрадників і колаборантів менше дають або умовно, а тут "діячі" надумали сюрприз піднести ЗСУ за те, що боронять нас. То хай ця Верховна зрада піднімає свої зади і на передову разом з найвеличнішим. Це що прийнято - взагалі не припустимо приймати під час війни, значить це кодло боїться Армії.
показати весь коментар
15.12.2022 18:14 Відповісти
Що за підар писав цей закон, чому не вказали авторів?
показати весь коментар
15.12.2022 18:15 Відповісти
Заказчик - *****. Зе***** и его банда - исполнители.
показати весь коментар
15.12.2022 18:28 Відповісти
Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Завітневич Олександр Михайлович (IX скликання), Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), Арахамія Давид Георгійович (IX скликання), Мотовиловець Андрій Вікторович (IX скликання), Федієнко Олександр Павлович (IX скликання), Лис Олена Георгіївна (IX скликання), Гришина Юлія Миколаївна (IX скликання), Ляшенко Анастасія Олексіївна (IX скликання), Костюх Анатолій Вячеславович (IX скликання), Бондаренко Олег Володимирович (IX скликання), Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання), Ткаченко Максим Миколайович (IX скликання), Клочко Андрій Андрійович (IX скликання), Івченко Вадим Євгенович (IX скликання), Дирдін Максим Євгенович (IX скликання), Тістик Ростислав Ярославович (IX скликання), Горенюк Олександр Олександрович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Яцик Юлія Григорівна (IX скликання), Козир Сергій В'ячеславович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Кісєль Юрій Григорович (IX скликання), Негулевський Ігор Петрович (IX скликання), Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання), Струневич Вадим Олегович (IX скликання), Аллахвердієва Ірина Валеріївна (IX скликання), Арешонков Володимир Юрійович (IX скликання), Мисягін Юрій Михайлович (IX скликання), Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання), Копиленко Олександр Любимович (IX скликання), Колюх Валерій Вікторович (IX скликання), Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання), Арсенюк Олег Олексійович (IX скликання), Ватрас Володимир Антонович (IX скликання)
показати весь коментар
15.12.2022 18:58 Відповісти
Усіх на гиляку - це російські агенти
показати весь коментар
15.12.2022 19:30 Відповісти
Представьте ,чернохвостая 🐒макака - ворюга из Сухумского питомника , приблудившая в Украину АРАХАМИЯ , купившая гражданство за три года до ВОЙНЫ, ПИШЕТ ЗАКОНЫ для ЗСУ ‼️
показати весь коментар
15.12.2022 22:49 Відповісти
Я взагалі вважаю , що голова крупнОЙ фракції абхазец- це неповага украінцев ДО СЕБЕ
показати весь коментар
15.12.2022 22:57 Відповісти
серед авторів - Безугла Марʼяна і Алахвердієва (та що робоча сосна) ну і анахамія - куди ж без нього. Там ще медведчуківських ригів повно серед авторів, союзників зепартії
показати весь коментар
15.12.2022 19:00 Відповісти
Цука Безугла вже пробувала протащить тему покарання військових , но тоді получила спротив суспільства.

а зараз їй вдалось .

НА ГИЛЯКУ БЕЗУГЛУ
показати весь коментар
15.12.2022 19:32 Відповісти
СОН



Киев.
Саймон совсем малыш .Ему примерно 3-4 мес .Оказался на улицеЯвно был домашним Ищем дом +380 (96) 007 04 50
показати весь коментар
15.12.2022 18:18 Відповісти
Ви неправильно віддаєте. Пишіть що це брат пса Патрона, дуже схоже цуценя, заберуть.
показати весь коментар
15.12.2022 19:01 Відповісти
A mozet gotovitca tomu chto posle pobedi nad roSSijoi mogut priti i potrebovat otvet za vsjo to chto zdelali do i vovremja voini plaxova? Togda i izpolzuet etot zakon...
показати весь коментар
15.12.2022 18:18 Відповісти
Однозначно! Для этого еленая банда и принимает его.
показати весь коментар
15.12.2022 18:29 Відповісти
Петиції до зе, все одно, що петиції до ліги сексуальних меншин.
показати весь коментар
15.12.2022 18:22 Відповісти
до ліги,шансів більше...
показати весь коментар
15.12.2022 23:43 Відповісти
Долбойобы 73% от 40% пришедших в 2019, та чтоб вы все сдохли вместе с этой зеленой бандой!!!!
**** *****, четыреждыуклониста надо просить, чтоб оно не наказывало наших Героев????
Я вас ненавижу 73%!!! Всех вместе и каждого отдельно! Чтоб вы не пережили эту войну, которую вы привели в нашу страну своим убищным выбором в 2019!!!!
показати весь коментар
15.12.2022 18:23 Відповісти
ПДС?
показати весь коментар
15.12.2022 18:26 Відповісти
Присоединяюсь , Банда КАЛАМОЯ , Фирташа, Пинчука и их марионетка ЧЛЕНОГРАЙ , под руководством Ермака и других кротов подготовили КАПИТУЛЯЦИЮ - НЕОПРОВЕРЖИМЫЙФАКТ , но Залужный и патриоты отстояли СВОБОДНУЮ Украину ТЕПЕРЬ ЗАДАЧА ПЯТОЙ КОЛОННЫ ОТОМСТИЬ И ПОПРОБОВАТЬ ещё раз ‼️
показати весь коментар
15.12.2022 23:08 Відповісти
Сидела это Соломия в ВР, в носу ковырялась. А когда проголосовали закон, визжит какой он не такой. А раньше чем думала?
показати весь коментар
15.12.2022 18:24 Відповісти
шмонькой
показати весь коментар
15.12.2022 18:32 Відповісти
пиз..................................................дою.
показати весь коментар
15.12.2022 18:33 Відповісти
Слуги то пьяные за рулем ездят то взятки берут , когда уже к депутатам ужесточат меру наказания? Куча наркоманов голосует за то что бы ужесточить наказание парням которые уже почти год на передовой и в жару и холод под бомбежками, нет в жизни справедливости
показати весь коментар
15.12.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 19:33 Відповісти
Мда, Україна оплачує Слуг для законів, а потім просить ці закони через петиції анулювати. Може подати одну петицію, але на 1млн. Щоб Слуг анулювання зробили,бо не можуть вони закони законно проводити.
показати весь коментар
15.12.2022 18:31 Відповісти
Это как посмотреть. Закон о повышении себе з/п тоже только на слуг гнали. А как посмотришь кто работал над проектом и кто как голосовал сразу все понятно о настоящей оппозиции.
показати весь коментар
15.12.2022 18:46 Відповісти
номерной 🤡ПНХ 🤖💩🤢 зеЛУПЫ
показати весь коментар
15.12.2022 23:11 Відповісти
Голосування за такий закон ще раз свідчить про недолугість, та імпотентність ВРУ. Нічого товкового "родити" не може, одні "викидиші". Кримінальні злочинці, вбивці, гвалтівники ... і ті мають набагато більше поблажливі закони з апеляцією амністіями, переглядом.... А для крадіїв корупціонерів наші закони то рай. Вкрав на мільйон тисяча застави, 100 тисяч на хабарі прокуратурі та суддям і гуляй. Для себе любимих виписали.
показати весь коментар
15.12.2022 18:33 Відповісти
Вже за таку х...ерню можна оголосити недовіру цій раді, але ж не можна, бо війна...
показати весь коментар
15.12.2022 18:39 Відповісти
А коли гнид будуть уже карати агрохімій баканових татарових як здали пів України а тепер то у відні то патріотів корчать з себе
показати весь коментар
15.12.2022 18:47 Відповісти
По ходу влада починає боятись своїх військових. Просто в мусорні баки вони вже кидати не будуть.
показати весь коментар
15.12.2022 18:53 Відповісти
А ці двоє - Мар'яна Безугла та Олександр Федієнко вже були в ще більшому зашкварі - https://gazeta.ua/articles/life/_deputati-vidklikali-zakonoproyekt-pro-rozstril-vijskovih-za-nevikonannya-nakaziv/1090181
показати весь коментар
15.12.2022 18:56 Відповісти
А загороджувальні загони як в кацапії ще ввели?
показати весь коментар
15.12.2022 19:04 Відповісти
а какой ******** подал проект закона? фамилия?
показати весь коментар
15.12.2022 19:05 Відповісти
вище подали перелік цих підорів,серед них є й наші "любимчики" безмозгла і ахламонія...
показати весь коментар
15.12.2022 23:46 Відповісти
Цікаве хто автор закону ?

це російський агент - закон направлен щоб разозлити армію проти депутатів і влади.
показати весь коментар
15.12.2022 19:12 Відповісти
Засмерділо різдвяним перемир'ям.
показати весь коментар
15.12.2022 19:23 Відповісти
Ось вже почалось
показати весь коментар
15.12.2022 19:25 Відповісти
Цікаво подивитись призвіща депутатів , які проголосували за цей закон
І ХТОСЬ ЗНАЕ АВТОРІВ ЗАКОНУ ?
показати весь коментар
15.12.2022 19:26 Відповісти
ст.121 КК України - Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, ...

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
показати весь коментар
15.12.2022 19:31 Відповісти
Всі підписали петицію?
показати весь коментар
15.12.2022 19:31 Відповісти
автор закону той ( або скоріше та ) хто сам ні дня не був армії , чій син гріє жопу в теплих краях і йому глибоко насрать , що тут щодня гинуть десятки і сотні солдатів і мирних невинних людей ! і щодне падло із усих 450 трутнів під куполом не пішло саме до військомату ...
показати весь коментар
15.12.2022 19:34 Відповісти
щось я не чув про перевірку статків командирів та їх родичів після війни.
то ж якщо підпише...
1 хай забуде про мобілізацію, бо блатним, бізнесу та чиновникам і їх дітям повісток чомусь нема
2 хай командири командують своїми родичами кумами сватами знайомими
а ще працівниками військоматів та їхніми тими що в верху
3 першу леді в санітарки а сам на передову
4 сам собі підпише вирок і нікуя не побачить великої відбудови України, а там можна вкрости 15- 25 ярдів баксів в рік, і так 3-4 роки
так що хай пробує українців на терпіння
показати весь коментар
15.12.2022 19:48 Відповісти
ПОХОЖЕ ЧТО ФСБ провело успешную операцию в Украине по принятию этого закона
А В ЭТО ВРЕМЯ В РАШЕ
«Депутаты Госдумы на заседании, состоявшемся 13 декабря, одобрили в первом чтении законопроект, который снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для «защиты интересов» России»
показати весь коментар
15.12.2022 19:49 Відповісти
какая сволота это все придумала? кто эти недограждане Украины?
показати весь коментар
15.12.2022 20:22 Відповісти
хламідія - вніс цей закон у раду
показати весь коментар
15.12.2022 21:41 Відповісти
Бійтеся не поцаків та іх волів...
а гнід в Україні.
це так Батьківщина хоче мені подякувати ???
Валерій Федорович не здай нас Слугам Урода.
показати весь коментар
15.12.2022 20:28 Відповісти
Залужного у Президенти!!!!
показати весь коментар
15.12.2022 20:33 Відповісти
Залужний публічно цей закон підтримав
показати весь коментар
24.12.2022 15:50 Відповісти
Досить цікаво:
"... Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до спікера парламенту Руслана Стефанчука та голови Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, аби ті терміново зареєстрували та внесли на розгляд Ради цей законопроект."
https://sud.ua/uk/news/publication/256651-rada-prinyala-zakon-o-zaprete-sudam-smyagchat-nakazanie-za-otkaz-strelyat-na-pole-boya-i-nevypolnenie-prikazov-nachalnikov

Ще з висновку науково-експертного управління:
..."Таким чином, у разі прийняття проекту військовослужбовці Служби
правопорядку зможуть використовувати надане їм право щодо огляду
військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів, а також
військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу
та швидкість реакцій, не тільки на підставі норм КУпАП, а без обмежень."
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1575398
показати весь коментар
15.12.2022 21:15 Відповісти
Буду, те що з петицією про демобілізацією.
показати весь коментар
15.12.2022 21:30 Відповісти
А тепер просто слідкуйте за деталями: автором цього закону є рашистська чорнорота мавпа - хламідія. Як не дивно за цей закон проголосували всі рашисти у раді: всякі бойоко і шлюхричі. Отже, кацапи влаштували другий фронт - не змогли перемогти бійців ЗСУ на війні, так тепер переможуть їх завядяки коаліції слуг народу і опзже у раді.
зелених тварюк - на нари!
показати весь коментар
15.12.2022 21:39 Відповісти
Арахамію на гиляку
показати весь коментар
15.12.2022 22:00 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 21:56 Відповісти
‼️‼️‼️ в таких умовах зазвичай відбувається евакуація поранених, часто на погано пристосованих до поганих доріг санітарному транспорті .

ЦЕ ПРОТИ ЦІХ ВІЙСЬКОВИХ ЦУКА БЕЗУГЛА І ДЕПУТАТИ ОПЗЖ проголосували закон про посилення покарань військовослужбовцям ??!
показати весь коментар
15.12.2022 21:59 Відповісти
Как такое могла допустить оппозиция⁉️ БЕЗУГЛУЮ И АРАХЛАМИДИЮ ВЗДЕРНУТЬ НА КРЕЩАТИКЕ ‼️ЭТО НЕ РАДА , а пятая колонна , чтоб вы все здохли выродки
показати весь коментар
15.12.2022 23:20 Відповісти
завдяки "хотьпаржом",які дали ********* повну ширину влади,опозиція ніхрена тепер не може,крім споглядати і записувати злочини цих виродків,адже служки знюхавшись з ригами срати хтіли на всіх в Раді...
показати весь коментар
15.12.2022 23:51 Відповісти
Неизвестно, как общество отреагирует на принятие закона.
показати весь коментар
20.12.2022 02:06 Відповісти
 
 