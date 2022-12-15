Зеленського просять ветувати закон щодо посилення покарання військовослужбовців, - петиція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні створили петицію з вимогою накласти вето на закон 8271, який посилює покарання для військовослужбовців ЗСУ.
Відповідна петиція опублікована на сайті офіційного представництва Президента України, передає Цензор.НЕТ.
Її авторка Тетяна Костогризенко наголосила, що завдяки закону командування отримує "безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент".
"За непокору - від 3 до 10 років, невиконання наказу - від 3 до 7 років, погроза або насильство щодо начальника - від 5 до 10 років, самовільне залишення частини або місця служби - від 5 до 10 років, дезертирство - від 5 до 12 років тюрми, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю - від 5 до 10 років тюрми. При цьому зверніть увагу: забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення", - пояснюється в петиції.
"Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира — не матиме права на м’якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи засудженого та тяжкості правопорушення. Підсумовуючи, замість подяки військовим, які майже рік стримують повномасштабне вторгення росіянців та втілюють успішні операції зі звільнення території, ми отримуємо тюрму за нейменшу незгоду чи зауваження командирам (багато з яких часто дають накази, лишаючись у глибокому тилу)", - йдеться в петиції.
На думку ініціаторки цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: "Можливо, саме російське лобі у Раді зробило так, аби цей закон виглядав саме так - аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшим кількісно ворогом бійців ЗСУ, посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто Президента України.Чому не залишили одну єдину статтю - дезертирство - як кримінальну. Чому не дати можливість на справедливий суд та пом'якшуючі обставини кожному бійцю після його служби із захисту Батьківщини?".
Петиція наразі отримала 4 802 підписи з 25 тисяч необхідних.
Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 8271 який посилює покарання військовослужбовців за військові злочини. Представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону - надмірні й шкідливі. Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
- Зєлєнський, дослухайся до петиції Українців
це ПРО ЩО вона?!
про шуфричів з бужанскіми, дубінськими, деркачами, партновими, арахаміями, єрмачками та різними татаровими з гундяєвським кривослав`ям....?? Люди, 9-місяць війни закінчується.... а віз і нині там.....
Думай-ТЕ!!
втарая міраваявойна?
а зараз їй вдалось .
НА ГИЛЯКУ БЕЗУГЛУ
Киев.
Саймон совсем малыш .Ему примерно 3-4 мес .Оказался на улицеЯвно был домашним Ищем дом +380 (96) 007 04 50
**** *****, четыреждыуклониста надо просить, чтоб оно не наказывало наших Героев????
Я вас ненавижу 73%!!! Всех вместе и каждого отдельно! Чтоб вы не пережили эту войну, которую вы привели в нашу страну своим убищным выбором в 2019!!!!
це російський агент - закон направлен щоб разозлити армію проти депутатів і влади.
І ХТОСЬ ЗНАЕ АВТОРІВ ЗАКОНУ ?
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
то ж якщо підпише...
1 хай забуде про мобілізацію, бо блатним, бізнесу та чиновникам і їх дітям повісток чомусь нема
2 хай командири командують своїми родичами кумами сватами знайомими
а ще працівниками військоматів та їхніми тими що в верху
3 першу леді в санітарки а сам на передову
4 сам собі підпише вирок і нікуя не побачить великої відбудови України, а там можна вкрости 15- 25 ярдів баксів в рік, і так 3-4 роки
так що хай пробує українців на терпіння
А В ЭТО ВРЕМЯ В РАШЕ
«Депутаты Госдумы на заседании, состоявшемся 13 декабря, одобрили в первом чтении законопроект, который снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для «защиты интересов» России»
а гнід в Україні.
це так Батьківщина хоче мені подякувати ???
Валерій Федорович не здай нас Слугам Урода.
"... Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до спікера парламенту Руслана Стефанчука та голови Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, аби ті терміново зареєстрували та внесли на розгляд Ради цей законопроект."
https://sud.ua/uk/news/publication/256651-rada-prinyala-zakon-o-zaprete-sudam-smyagchat-nakazanie-za-otkaz-strelyat-na-pole-boya-i-nevypolnenie-prikazov-nachalnikov
Ще з висновку науково-експертного управління:
..."Таким чином, у разі прийняття проекту військовослужбовці Служби
правопорядку зможуть використовувати надане їм право щодо огляду
військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів, а також
військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння
або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу
та швидкість реакцій, не тільки на підставі норм КУпАП, а без обмежень."
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1575398
зелених тварюк - на нари!
ЦЕ ПРОТИ ЦІХ ВІЙСЬКОВИХ ЦУКА БЕЗУГЛА І ДЕПУТАТИ ОПЗЖ проголосували закон про посилення покарань військовослужбовцям ??!