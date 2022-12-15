Зеленського просять ветувати закон щодо посилення покарання військовослужбовців, - петиція

В Україні створили петицію з вимогою накласти вето на закон 8271, який посилює покарання для військовослужбовців ЗСУ.

Відповідна петиція опублікована на сайті офіційного представництва Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Її авторка Тетяна Костогризенко наголосила, що завдяки закону командування отримує "безпрецедентні важелі шантажу та карання військових тюрмою практично за будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спираються на невдалий бойовий менеджмент".

"За непокору - від 3 до 10 років, невиконання наказу - від 3 до 7 років, погроза або насильство щодо начальника - від 5 до 10 років, самовільне залишення частини або місця служби - від 5 до 10 років, дезертирство - від 5 до 12 років тюрми, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю - від 5 до 10 років тюрми. При цьому зверніть увагу: забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення", - пояснюється в петиції.

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"Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира — не матиме права на м’якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням незалежно від обставин справи, особи засудженого та тяжкості правопорушення. Підсумовуючи, замість подяки військовим, які майже рік стримують повномасштабне вторгення росіянців та втілюють успішні операції зі звільнення території, ми отримуємо тюрму за нейменшу незгоду чи зауваження командирам (багато з яких часто дають накази, лишаючись у глибокому тилу)", - йдеться в петиції.

На думку ініціаторки цей закон вигідний у першу чергу Росії та її президенту: "Можливо, саме російське лобі у Раді зробило так, аби цей закон виглядав саме так - аби деморалізувати і так виснажених річною війною з більшим кількісно ворогом бійців ЗСУ, посіяти в них недовіру до Верховної Ради та особисто Президента України.Чому не залишили одну єдину статтю - дезертирство - як кримінальну. Чому не дати можливість на справедливий суд та пом'якшуючі обставини кожному бійцю після його служби із захисту Батьківщини?".

Петиція наразі отримала 4 802 підписи з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 8271 який посилює покарання військовослужбовців за військові злочини. Представниця Комітету з питань правоохоронної діяльності Соломія Бобровська заявила, що деякі норми проєкту закону - надмірні й шкідливі. Нардепка констатувала, що за перелічені воєнні злочини не передбачено можливості призначити покарання менше за нижню межу, визначену Кримінальним кодексом, з урахуванням обставин конкретної справи, не буде також можливості надати засудженій людині умовно-дострокове звільнення.