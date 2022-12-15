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Єлісєєв (164) допомога (5051) Євросоюз (7018)

Серед умов надання Євросоюзом 18 млрд євро допомоги - дотримання прав опозиції у парламенті та свободи слова в Україні, - Єлісєєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

євросоюз

Європейський Союз готовий надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році за умов дотримання демократичних стандартів, зокрема прав опозиції у парламенті та свободи слова.

Про це заявив відомий український дипломат Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив Єлісєєв, раніше у ЄС так відверто не натякали владі України, що є проблеми з парламентаризмом. Дипломат наголошує – вимоги європейських партнерів цілком легко виконати, і це вкрай важливо для фінансової стійкості України на тлі російської агресії.

"Європейський Союз надає нам потужну фінансову допомогу. Хотів би пригадати 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги, які ЄС має виділити наступного року. Я сподіваюся, що найближчим часом Європейський парламент дасть зелене світло цій допомозі, і з наступного року ми її отримаємо вже на регулярній основі, для цього не потрібні будуть окремі рішення Європейської Ради, як цього року відбувалося. Бо нагадаю, кожні 2-3 місяці Європейська Рада має проходити всі процедури. Зараз це буде робитися швидко і на передбачуваній основі", – пояснив Єлісєєв.

"Ця макрофінансова допомога 18 мільярдів – це дійсно дуже вигідно, дуже дешеві кредити й вигідні. Але не безумовні. Я уважно вивчив регламент, згідно з яким надається ця допомога. Там є поміж традиційних вимог, як повага до верховенства права в Україні, забезпечення прав людини, є нова інновація, якої раніше в умовах Європейського Союзу для надання макрофіну Україні не зустрічав – йдеться про умову існування в Україні багатопартійної парламентської системи. Це зроблено не просто так. Це дуже тонкий, дипломатичний натяк з боку ЄС українському керівництву, що щось не так відбувається в парламентаризмі в Україні", – констатує Єлісєєв.

"Сьогодні по суті парламентська роль опозиції обнулена. ЄС на це звертає увагу", – говорить дипломат.

Зокрема, у документах ЄС щодо виділення макрофіну зазначається, що підтримка в рамках інструменту повинна надаватися за попередньої умови, що Україна продовжує поважати ефективні демократичні механізми та інститути, включаючи багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини. Ці умови також мають включати зобов’язання щодо посилення економічної ефективності та стійкості країни, бізнес-середовища, сприяння критичній реконструкції та вирішення проблем в енергетичному секторі. Умови повинні доповнюватися суворими вимогами до звітності, спрямованими на забезпечення ефективного, прозорого та підзвітного використання коштів.

Серед умов надання Євросоюзом 18 млрд євро допомоги - дотримання прав опозиції у парламенті та свободи слова в Україні, - Єлісєєв 01

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"Звичайно, там є умова, що гроші, які будуть надаватись, мають використовуватися в ефективний, транспарентний спосіб з елементами звітування. Звичайно, там є багато про необхідність створення нормальних бізнес-умов діяльності в державі. Для нас це не проблема виконати. Це якраз ті речі, які ми здатні виконати елементарно. Тут не йдеться про якісь захмарні умови. Це досить поміркована і полегшена програма", – пояснив Єлісєєв.

Він також нагадав, що макрофінансову допомогу Україна отримувала з 2015 року. "Там умови були більш жорсткі, пов’язані з ухваленням непростих, інколи непопулярних рішень. Ті, про які я зараз сказав, лежать на поверхні, про них всі говорять і всі знають. Тому якщо є політична воля, їх можна виконати", – зауважив Єлісєєв.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Со свободой слова в Украине все отлично. Комитетом ВР по свободе слова руководит известный приверженец демократии и Прав Человека - достойный соратник Наивеличайшего Шуфрич.
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15.12.2022 20:45
+24
опзж сейчас как раз голосует хором со "слyгами уродов". Интересно, правда? Абсолютные чемпионы по коллаборантам и предателям - опзж и "слуги". Кто слился в ВР в любовном эсктазе - те же опзж и "слуги".
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15.12.2022 20:48
+23
Жопоблок давно в коаліції з СН.
Риги та Слуги - браття навік.
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15.12.2022 20:46
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Ну надо же, на европейцев аидосики не действуют!
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15.12.2022 20:43 Відповісти
Може нарешті включать опозиційні канали? Все ж таки 18 млрд. євро.
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15.12.2022 20:59 Відповісти
Ні не діють, ми їх не слухаємо,бо народ України і зеболото не=
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15.12.2022 21:15 Відповісти
Жопоблок якраз разом з зеленими голосують в парламенті.
То ж вважати їх опозицією не доводиться.
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15.12.2022 21:42 Відповісти
Взяли, 18-ма млрдами, зєльоних гопників за здєсь
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15.12.2022 21:38 Відповісти
Оппозиция - это жопо-блок. Какая "радостная" новость.
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15.12.2022 20:44 Відповісти
Жопоблок давно в коаліції з СН.
Риги та Слуги - браття навік.
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15.12.2022 20:46 Відповісти
настав час повернути комуністів і організувати найсильнішу фракцію в раді.
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15.12.2022 22:23 Відповісти
опзж сейчас как раз голосует хором со "слyгами уродов". Интересно, правда? Абсолютные чемпионы по коллаборантам и предателям - опзж и "слуги". Кто слился в ВР в любовном эсктазе - те же опзж и "слуги".
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15.12.2022 20:48 Відповісти
это неправильный рабинович...
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15.12.2022 20:50 Відповісти
Важно, шоб после победы мы понимали кто кому рабинович.
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15.12.2022 20:53 Відповісти
Закон 2693-д "Про Медиа"
СН - 195
ЕС - 18
Батьківщина - 9
Платформа за життя та мир- 15
За майбутнє - 11
Голос - 14
Довіра - 15
Відновлення України - 12
Позафракційні -10
Слились в экстазе, говоришь...
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15.12.2022 21:18 Відповісти
Яка ще слабода слова у того хто узурпував владу і ЗМІ?
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15.12.2022 20:45 Відповісти
Ого, чого захотіли...

Може ЗЄ ще й брехати перестати направо і наліво? А може ЗЄ-владі красти перестати?
А може ЗЄ перестати узурпувати владу?
А може ЗЄ перестати приймати корупційні закони?
Та чого там - може ЗЄ добровільно піти під суд за держзраду?
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15.12.2022 20:45 Відповісти
Не обов'язково добровільно- н. Примусово, теж буде файно.
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15.12.2022 20:52 Відповісти
Примусово буде після війни.

Як казав Жванецький:
"Да мало ли куда можно подъехать на танке справиться, как там идут дела. Но тут же, не по телефону, тут, как никогда, важен личный приезд. И устроить прибытие скорого танка по вызову. Это вам уже не группа психологов блогеров, которая успокаивает под девизом "То ли еще будет!". Это мы, конкретные ребята. И чтоб прошел слух, что врать нам стало небезопасно".
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15.12.2022 22:45 Відповісти
Скажіть, що за добровільне буде пом'якшення. Та він вважає себе фвртовим, тому всякий раз сподіваеться проскочити повз незручні запита.
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15.12.2022 22:56 Відповісти
Со свободой слова в Украине все отлично. Комитетом ВР по свободе слова руководит известный приверженец демократии и Прав Человека - достойный соратник Наивеличайшего Шуфрич.
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15.12.2022 20:45 Відповісти
если бы Рабинович не уехал, а вступил бы в ТрО Киева, то мог бы потеснить Шуфрича до замглавы Комитета по свободе слова.
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15.12.2022 20:50 Відповісти
намекают, что пора сворачивать зелемарафон?
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15.12.2022 20:46 Відповісти
Це вже не натякають, а бодай прямо кажуть, як і США про фсбшних кротів в ОП
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15.12.2022 20:49 Відповісти
не, намекают. Прямо не могут - уважают выбор народа.
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15.12.2022 20:52 Відповісти
От зараз дерьмак трішки афігєваєт: стільки видань визнали голобородьку борцем за демократію і свободи, а якийсь ЄС тикає мордою в калюжу створення диктатури, яку він (дерьмак) напудив (і продовжує) за ширмою цього найвеличнішого! Гроші випливають з рук! Зараз будуть нові "гучні" справи і пояснення, що "ви нас нє так понялі" і взагалі - "вьірвано з кантєкста!"
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15.12.2022 20:47 Відповісти
ОПЗЖ это что? И их права нужно соблюдать?
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15.12.2022 20:48 Відповісти
А що, ОПЗЖ це діюча партія?
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15.12.2022 20:53 Відповісти
- Ви суслика бачите?
- Ні.
- А він є!
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15.12.2022 20:56 Відповісти
Суслик є. А права ОПЗЖ - ні.
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15.12.2022 21:06 Відповісти
**********: "мы не понимаем, о каких проблемах з правами опозиції у парламенті та свободи слова в Україні говорит европейский союз".
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15.12.2022 20:58 Відповісти
У нас есть свобода задавать вопросы ! У нас нет свободы получать на них ответы .
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15.12.2022 20:59 Відповісти
у вас есть одно лиш право - не іметь нікакіх прав.железобетонно.думаю потихеньку без крові ********** цирк заставлять танцювать по правилах.
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15.12.2022 21:03 Відповісти
Нуу, прокацапські "зажопники" в парламенті "цвітуть та пахнуть".А проукраїнські канали на ефірному Т2 закрили. Все догори дригом!
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15.12.2022 21:05 Відповісти
дотримання прав це коли мухосранський райсуд блокує роботу законно вибраного мера міста який не подобається комусь з влади
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15.12.2022 21:09 Відповісти
Опаньки. Доведеться узурпаторам віддати комітети, які по регламенту має контролювати опозиція. Та й на телебаченні замість небритої наглоти і профанів мусять з'явитись компетентні обличчя нації
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15.12.2022 21:37 Відповісти
Вони їх ригам віддадуть.
Вже в сфері спорту намагалися це зробити!
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15.12.2022 23:09 Відповісти
Я теж так думаю, але це може допомогти прозріти зебілам, які продовжують вечірнім казкам від небритої пики
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16.12.2022 12:20 Відповісти
А чим же ш медалістка раєвська буде займатися
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15.12.2022 22:04 Відповісти
Начинается сериал во всех кинотетрах страны "как ******* евросоюз 2.0"
В ролях Ермак и Ко
Сцены и бутафория актер ，прошу прощения президент Зеленский В А
Сцены патриотической жизни страны при участии ：
Шуфрич Бойко Безумная (ульта безумной расссказывать про енергетику )
Коля Котлета который горел во всех танках и стрелял со всех орудий от Мариуполя до Бахмута
Добкин Ахметов ну и пес патрон конечно же !!!
Суфлеры Подоляк Арестович
ответственный за ****** ой не то ，за корпоратив и транспорт Кирил Тимошенко
за устрицы в буковеле ой снова не то за просто устрицы ，ой не то за недовареную мивину
пацан который взглядом отводит от актера ой сори от президента "странные" вопросы Федоров
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15.12.2022 22:24 Відповісти
ну какая опозиция, что они Медведчука хотят в Раде увидеть, или других прихвостней кремля, сума сошли
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15.12.2022 23:03 Відповісти
Зелені папуаси, дуже дивуються, коли ЄС задає питання про опозицію та свободу слова!
Бо хіба ж єдиний ********, який крутять 24/7 і на якому хто завгодно має повне право лизати сраку зеленському, це не свідченя свободи слова?
І з «опозицією» все чудово: всі скандальні закони голосують виключно слуги з ригами!
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15.12.2022 23:07 Відповісти
ОПЗЖ дуже зручний союзник вже для другої влади поспіль. У 2016-2019, коли не вистачало голосів, вони шантажувались або куплялись Вальцманом, який взяв курс на повну узурпацію і всю опозицію відкрито посилав на, тепер цю ж стратегію на озброєння взяло зелене непорозуміння. За Вальцмана був повний треш зі змінами і реформами і Захід допомагав авансом, зараз те ж саме. Але зелені все ж більш мерзенні, бо їхня тупість привела до війни і зараз вони шкодять країни під час війни. Настане час, коли Захід почне спілкуватись із Зебілом мовою прямих ультиматумів, інакше цей #издець буде щоденний
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15.12.2022 23:56 Відповісти
 
 