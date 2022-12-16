Через ракетний обстріл призупинили роботу котелень у Миколаєві

У Миколаєві призупинили роботу котельні через аварійне відключення електрики.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з аварійними відключеннями електроенергії, спричиненими черговими ракетними ударами Росії, призупинено роботу ряду котелень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Відновлення роботи об'єктів та подача теплоносія планується після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

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