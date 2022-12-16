Через знеструмлення у шахтах Кривого Рогу перебувало майже пів тисячі гірників
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На момент атаки росіян на Кривий Ріг у шахтах перебувало понад 500 гірників. Вже виведено 112 осіб.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"У шахтах на момент удару було 596 осіб. Застосовано план ліквідації аварії. Вже виведено 112 осіб, залишилось 484. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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Зэлэный_Змий
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Andreas Muller
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