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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (811) обстріл (21042) шахта (289)

Через знеструмлення у шахтах Кривого Рогу перебувало майже пів тисячі гірників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахта

На момент атаки росіян на Кривий Ріг у шахтах перебувало понад 500 гірників. Вже виведено 112 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ

"У шахтах на момент удару було 596 осіб. Застосовано план ліквідації аварії. Вже виведено 112 осіб, залишилось 484. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Хай посидять трохи та подумають за кого голосували.
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16.12.2022 14:31 Відповісти
Еще бы туда под землю загнать 73% проголосовавшие населения и зажили бы как в сказке. И выборы проводить не нужно.
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16.12.2022 14:55 Відповісти
Та це все дурниці . Головне щоб не переривалося електропостачання на експорт. Звідки ж генеруючі компанії матимуть дуляри? А жителі та промисловість України це все дрібниці
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16.12.2022 16:00 Відповісти
 
 